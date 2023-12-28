Προτάσεις για τη χρηματοδότηση του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και έργου για την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών δημόσιων φορέων τοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται μεταξύ των 1016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας που ελήφθησαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Ανάμεσά τους βρίσκονται επίσης αποφάσεις που αφορούν τα έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του εθνικού οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ αλλά και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της προμήθειας οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αθηνά Αηδονά ενημέρωσε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη σχετική έκθεση πεπραγμένων της οικονομικής επιτροπής ενώ επισήμανε ότι η επιτροπή έφτασε σε ένα πολύ καλό επίπεδο λειτουργίας και αποτελεσματικότητας.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας συνεχάρη την Οικονομική Επιτροπή και γνωστοποίησε ότι θα συνενωθεί με την Εκτελεστική Επιτροπή στην νέα Περιφερειακή Επιτροπή. Οι σχετικές αρχαιρεσίες θα γίνουν στις 5 Ιανουαρίου.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε, άλλωστε, σε μια σειρά από δυσάρεστα γεγονότα, μεταξύ των οποίων και το περιστατικό με τον αστυνομικό που έχασε τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη και ευχήθηκε η νέα χρονιά να είναι καλύτερη για όλους.

