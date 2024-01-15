Δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε η οικογένεια της 41 ετών εγκύου, που δολοφονήθηκε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με κατηγορούμενους τον σύντροφό της κι έναν φίλο του.

Το πρωί, η συνήγορος της οικογένειας προσήλθε στον 4ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση και υπέβαλε παράσταση πολιτικής αγωγής, λαμβάνοντας αντίγραφα της δικηγορίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν το περασμένο Σάββατο στον ανακριτή, που με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα τούς έκρινε προφυλακιστέους. Ο 39χρονος σύντροφος και ο 34χρονος φίλος του διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης και ληστεία (από κοινού και σε βαθμό κακουργήματος), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

