«Τα είχε προσχεδιάσει όλα ο 39χρονος. Δέχθηκα την πρόταση να κάνουμε μια ψεύτικη ληστεία χωρίς όμως να πάθει κανένας τίποτα»

Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, ενώπιον του 4ου τακτικού ανακριτή ο φερόμενος συνεργός στη δολοφονία της Γεωργίας Μουράτη.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος για το μοιραίο βράδυ: «Εγώ την ακινητοποίησα και ο 39χρονος τη φίμωσε και την έδεσε. Το θύμα είχε αναπνευστικά προβλήματα, της κατέβασα την ταινία για να πάρει ανάσα. Ο 39χρονος όμως όταν πήρε το μαχαίρι στα χέρια, με έδιωξε και μου είπε να περιμένω στο αυτοκίνητο».

«Μετά ήρθε και μου είπε πως την σκότωσε. Αποδέχτηκα τη μεταφορά με το μπαούλο γιατί με απείλησε ότι αν δεν το κάνω θα πάθω τα ίδια εγώ και η οικογένειά μου» είπε ακόμη ο φερόμενος ως συνεργός ενώπιον του ανακριτή.

Το κατώφλι του ανακριτή αυτή την ώρα περνά ο 39χρονος σύντροφος της Γεωργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday δεν αποκλείεται οι δυο άνδρες να εξεταστούν και κατ’ αντιπαράσταση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.