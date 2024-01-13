Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γυναικοκτονία εγκύου στη Θεσσαλονίκη: Τα είχε προσχεδιάσει όλα ο 39χρονος, είπε στον ανακριτή ο φερόμενος ως συνεργός του

Τι υποστήριξε ο φερόμενος ως συνεργός, στον 4ο τακτικό ανακριτή, για τη στυγερή δολοφονία της 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη 

Απολογήθηκαν στον ανακριτή οι δύο άντρες για τη δολοφονία της εγκύου

«Τα είχε προσχεδιάσει όλα ο 39χρονος. Δέχθηκα την πρόταση να κάνουμε μια ψεύτικη ληστεία χωρίς όμως να πάθει κανένας τίποτα»

Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, ενώπιον του 4ου τακτικού ανακριτή ο φερόμενος συνεργός στη δολοφονία της Γεωργίας Μουράτη.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος για το μοιραίο βράδυ: «Εγώ την ακινητοποίησα και ο 39χρονος τη φίμωσε και την έδεσε. Το θύμα είχε αναπνευστικά προβλήματα, της κατέβασα την ταινία για να πάρει ανάσα. Ο 39χρονος όμως όταν πήρε το μαχαίρι στα χέρια, με έδιωξε και μου είπε να περιμένω στο αυτοκίνητο».

«Μετά ήρθε και μου είπε πως την σκότωσε. Αποδέχτηκα τη μεταφορά με το μπαούλο γιατί με απείλησε ότι αν δεν το κάνω θα πάθω τα ίδια εγώ και η οικογένειά μου» είπε ακόμη ο φερόμενος ως συνεργός ενώπιον του ανακριτή.

Το κατώφλι του ανακριτή αυτή την ώρα περνά ο 39χρονος σύντροφος της Γεωργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday δεν αποκλείεται οι δυο άνδρες να εξεταστούν και κατ’ αντιπαράσταση.

Πηγή: Thesstoday.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη ανακριτής απολογία γυναικοκτονία έγκυος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark