Απολογούνται σήμερα ενώπιον του 4ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 41 ετών εγκύου, η σορός της οποίας βρέθηκε την περασμένη Δευτέρα σε δασική περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή της.

Για το στυγερό έγκλημα συνελήφθησαν ο 39χρονος σύντροφός της και ο 34χρονος φίλος του, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της διακοπής κύησης και της ληστείας (όλες από κοινού και σε βαθμό κακουργήματος), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Προανακριτικά, ο 39χρονος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες, ενοχοποιώντας τον φίλο του για τη δολοφονία της συντρόφου του. «Δεν έχω καμία συμμετοχή, δε γνώριζα τίποτα, ήμουν σπίτι και κοιμόμουν. Προφανώς τα έκανε όλα ο φίλος μου, αφού υπέδειξε το σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα» φέρεται να είπε, εξεταζόμενους από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Από την άλλη, ο συγκατηγορούμενός φίλος του - κατά πληροφορίες - αποδέχθηκε μόνο τη συμμετοχή του στη ληστεία, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία.

