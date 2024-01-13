«Δεν θα ομολογήσω κάτι που δεν έχω κάνει. Η Γεωργία ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που είχα στον κόσμο» είπε αρχικά ενώπιον του ανακριτή ο 39χρονος σύντροφος της 41χρονης εγκύου για τη στυγερή δολοφονία της.

«Εκείνο το βράδυ είχα πάρει χάπια και κοιμόμουν. Προφανώς ο φίλος μου με κάποιον συνεργό διέπραξε το έγκλημα. Στα βίντεο που μου δείχνετε δεν είμαι εγώ. Είναι μάλλον ο συνεργός του φίλου μου» υποστήριξε ακόμη ο 39χρονος.

«Ήθελα να κάνουμε παιδί. Η έκτρωση ήταν απόφαση της Γεωργίας που την αποδέχθηκα» είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ανακριτή.

