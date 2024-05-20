Η γνωστή ηθοποιός γέννησε στις 9 Μάϊου σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων με τον σύζυγό της, Ορέστη να έρχεται άρον άρον από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τη Ζυρίχη, όπου εργάζεται για να βρεθεί δίπλα της στη γέννα και στο πρώτο διάστημα με τη μικρή στο σπίτι.

Ένα διάστημα που όλοι γνωρίζουμε πως είναι δύσκολο ειδικά για τη νέα μαμά. Αν και η έλλειψη ύπνου για την Ντάνη Γιαννακοπούλου είχε ξεκινήσει από την περίοδο της εγκυμοσύνης κιόλας. «Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν κοιμάμαι καθόλου. Κοιμάμαι ένα δίωρο» είχε πει σε εμφάνισή της στο τέλος Φεβρουαρίου στην Ελένη Μενεγάκη και συνέχιζε: «Έχω κάτι πονάκια, έχω πολύ άγχος και στο ξεκίνημα, είχα άγχος, γιατί είχα κάτι επιπλοκές και τώρα έχω άγχος. Δεν ήταν αναμενόμενη η εγκυμοσύνη, επειδή κι εγώ είχα τη σειρά και σκεφτόμουν ότι δεν πρέπει να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα, αλλά σίγουρα μου είχαν χτυπήσει καμπανάκια ότι μεγαλώνω και δεν πρέπει να χάσω το τρένο».

Για να καταλήξει: «Δεν ξέρω γιατί το περνάμε εμείς οι γυναίκες αυτό. Είναι σαν να έχεις μια ημερομηνία λήξης ωαρίων κι είναι πολύ αγχωτικό αυτό. Το συζητούσαμε αρκετά με τον σύζυγό μου κι είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε τις προσπάθειες κάποια στιγμή, αλλά ήρθε πιο νωρίς, ήμασταν τυχεροί».

«Ήρθε! Αν δεν είναι αυτό θαύμα, τότε τι είναι;», έγραφε τρισευτυχισμένη, ανακοινώνοντας τη γέννηση της κόρης της στις 9 Μάϊου, ενώ σήμερα το πρωί έβγαλε και κάποιες selfies με τη μικρή στην αγκαλιά της και έγραψε: «Κάποια έκανε τη νύχτα μέρα! Και τι πειράζει; Καλημέρα σε όλους!».

Τη νιώθουμε απόλυτα και είμαστε σίγουροι ότι δε θα αργήσουν να βρουν τους ρυθμούς τους.

Πηγή: skai.gr

