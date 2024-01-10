Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας «ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ & Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου και η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, κ. Αναστασία Κοτανίδου θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, στις 11:30 π.μ., στο Υπουργείο Υγείας (ισόγειο, Αίθουσα Τύπου), σχετικά με την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας».

Πηγή: skai.gr

