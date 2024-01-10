Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας «ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ & Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου και η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, κ. Αναστασία Κοτανίδου θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, στις 11:30 π.μ., στο Υπουργείο Υγείας (ισόγειο, Αίθουσα Τύπου), σχετικά με την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.