Ρωσία: Ο στρατός θα πραγματοποιήσει πυρηνικά γυμνάσια στον κατάλληλο χρόνο

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι τα γυμνάσια που περιλαμβάνουν μη στρατηγικά, πυρηνικά όπλα για τα οποία έχει δώσει εντολή ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιηθούν με βάση «το σχετικό χρονοδιάγραμμα» και αυτό είναι ζήτημα του υπουργείου Άμυνας.
Νωρίτερα αυτό τον μήνα ο Πούτιν έδωσε εντολή ο στρατός του να εξασκηθεί στην ανάπτυξη τακτικών, πυρηνικών όπλων μετά τις δηλώσεις της Μόσχας ότι υπάρχουν απειλές από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ.
Ερωτηθείς για τα γυμνάσια, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Αυτό είναι ερώτημα για το υπουργείο Άμυνας. Υπάρχει πράγματι εντολή από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, θα εκτελεστεί εντός του σχετικού χρονοδιαγράμματος».
