Τρεις νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ναυαγίου με βάρκα, στην οποία επέβαιναν πρόσφυγες και μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν σήμερα το πρωί στη Λέσβο από τις απέναντι τουρκικές ακτές εν μέσω θυελλωδών βόρειων ανέμων έντασης εννέα Μποφόρ.

Η βάρκα έφτασε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην ακτή του Αγίου Γεωργίου της Θερμής 10 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Μυτιλήνης, περίπου στις 3 μετά τα μεσάνυχτα.

Οι ισχυροί άνεμοι όμως κυριολεκτικά την πέταξαν πάνω στα βράχια. Άγνωστος παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός των αγνοουμένων, αφού δυο Αφρικανικής καταγωγής νέοι άνθρωποι, ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας περίπου 25 με 30 ετών ανασύρθηκαν νεκροί, ένας ακόμα νεκρός έχει εντοπισθεί και γίνεται προσπάθεια ανάσυρσης, ένας τραυματίας έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, ενώ τέλος οκτώ διασωθέντες έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Καρά Τεπέ.

Στη βάρκα, σύμφωνα με μαρτυρίες, επέβαιναν συνολικά 36 άτομα. Οι υπόλοιποι περίπου 24 επιβαίνοντες έχουν διαφύγει, σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, στα γύρω βουνά, χωρίς να αποκλείεται ωστόσο κάποιοι από αυτούς να έχουν πέσει στη θάλασσα και να έχουν πνιγεί.

Οι έρευνες από το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

