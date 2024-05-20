Λογαριασμός
"Ο Μονομάχος"- Θα καταφέρει να πάρει τη ρεβάνς; - Δείτε τρέιλερ

Οι 42 υποψήφιοι Μονομάχοι που έμειναν αλώβητοι από την αναμέτρηση τους με τον Γιάννη Ζώρζο, μπαίνουν στην κληρωτίδα και τυχερός αναδεικνύεται ο Δημήτρης Πολίτης στη θέση 31

«Ο Μονομάχος»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Η νέα εβδομάδα ξεκινά και ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται όλους όσοι θέλουν να καθίσουν στη θέση του Μονομάχου, να απαντήσουν σωστά σε μια σειρά ερωτήσεων και να κερδίσουν έως 100.000 ευρώ!

Φερεντίνος

Οι 42 υποψήφιοι Μονομάχοι που έμειναν αλώβητοι από την αναμέτρηση τους με τον Γιάννη Ζώρζο, μπαίνουν στην κληρωτίδα και τυχερός αναδεικνύεται ο Δημήτρης Πολίτης στη θέση 31. Εργάζεται σε γνωστή αλυσίδα fast food και, αφού αφηγείται μια ιστορία με την πρόταση γάμου που έκανε στον Πύργο του Άιφελ, ξεκινά δυναμικά τη μονομαχία! Στην 8η ερώτηση όμως, βρίσκεται χωρίς καμία βοήθεια στη διάθεσή του και όλα κρίνονται στην... τύχη!

Δείτε το τρέιλερ: 

Παίκτες Μονομάχος

Παίκτες Μονομάχος

Πηγή: skai.gr

