Ο Κίλιαν Μέρφι επιβεβαιώθηκε ότι θα επιστρέψει στην κινηματογραφική σειρά «28 Years Later» από την οποία που ξεκίνησε την καριέρα του.

Η είδηση για τα γυρίσματα νέας ταινίας ανακοινώθηκε για πρώτη φορά νωρίτερα φέτος όπως επίσης ότι σκηνοθέτης θα είναι πάλι ο Ντάνι Μπόιλ και σεναριογράφος ο Άλεξ Γκάρλαντ, οι οποίοι συνεργάστηκαν στο φιλμ «28 Days Later» του 2002.

Η συνέχεια της ταινίας ακολούθησε το 2007, αλλά ο Κίλιαν Μέρφι δεν συμμετείχε και ο Ντάνι Μπόιλ ήταν μόνο παραγωγός.

Στις αρχές του μήνα, ανακοινώθηκε ότι η ταινία θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Ιουνίου του 2025 και επιβεβαιώθηκε ότι θα πρωταγωνιστήσουν οι Άαρον Τέιλορ - Τζόνσον, Τζόντι Κόμερ, Ρέιφ Φάινς, Τζόντι Κόμερ και Τζακ Ο' Κόνελ.

Τώρα ανακοινώθηκε ότι ο Κίλιαν Μέρφι θα είναι επίσης στο καστ και θα έχει και ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.

Ο προεδρεύων του Sony Motion Pictures Group Τομ Ρόθμαν ανακοίνωσε την είδηση διευκρινίζοντας ότι ο Κίλιαν Μέρφι θα επιστρέψει «αλλά με έναν τρόπο που θα εκπλήξει και με έναν τρόπο που μεγαλώνει, επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι» είπε ο Ρόθμαν. «Αυτός είναι ο Ντάνι Μπόιλ στα καλύτερά του, σε συνδυασμό με ένα πολύ εμπορικό είδος, όπως είχαμε με τον Εντγκαρ Ράιτ και το "Baby Driver". Μερικές φορές, όταν βάζεις έναν τέτοιον σκηνοθέτη σε μια εμπορική αρένα, την εξυψώνει» τόνισε.

Στην ταινία «28 Days Later» του 2002 ο Μέρφι υποδύεται τον ταχυμεταφορέα Τζιμ, ο οποίος ξυπνά από κώμα για να ανακαλύψει ότι η τυχαία απελευθέρωση ενός εξαιρετικά μεταδοτικού ιού που προκαλεί επιθετικότητα έχει οδηγήσει στην κατάρρευση της κοινωνίας.

Σε συνέντευξή του στο Variety ο Κίλιαν Μέρφι δήλωσε ότι δεν βλέπει ποτέ τις ταινίες του, εκτός από τη συγκεκριμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

