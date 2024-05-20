Σε κάθε ενήλικο θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ανεξαρτήτως φύλου, σε ολόκληρη τη χώρα, θα χορηγείται πλέον το «Panic Button», σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Yπουργών Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μαρίας –Αλεξάνδρας Κεφάλα.

Η επέκταση της εφαρμογής του «Panic Button» αποτέλεσε αδήριτη ανάγκη, δεδομένης της έκτασης και έντασης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του είχε ξεκινήσει πιλοτικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και απευθύνονταν αποκλειστικά σε γυναίκες.

Τι είναι το Panic Button;

Το «Panic Button» είναι μία εφαρμογή που χορηγείται από τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Μέσα από το κινητό τηλέφωνο και με το πάτημα ενός κουμπιού, κάθε ενήλικη/ενήλικος που διατρέχει σοβαρό κίνδυνο μπορεί να ενημερώσει άμεσα και με ασφάλεια την ΕΛ.ΑΣ.

Η εφαρμογή λειτουργεί ως σιωπηλός συναγερμός, καθώς ο θύτης δεν αντιλαμβάνεται την ειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. από το θύμα.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε: «Η επέκταση της χρήσης της εφαρμογής “Panic Button” σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αποτέλεσε μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και την αντιμετώπιση φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας. Η εφαρμογή αυτή παρέχει, πλέον, στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ανεξαρτήτως φύλου, τη δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια, άμεσα και διακριτικά. Τόσο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσο και η Ελληνική Αστυνομία, βρισκόμαστε δίπλα στα θύματα, ώστε να τους παρέχουμε την αναγκαία υποστήριξη και προστασία, κινητοποιώντας άμεσα και αποτελεσματικά τις δυνάμεις ασφαλείας σε περιπτώσεις βίας. Διαρκώς, επικαιροποιούμε και ενισχύουμε τις δράσεις μας για την προστασία των θυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε εξασφαλίσει και τα ειδικά διαμορφωμένα «safe houses» για τη φιλοξενία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η επέκταση του Panic Button σε κάθε ενήλικο θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ανεξαρτήτως φύλου, σε ολόκληρη τη χώρα, αποδεικνύει δυο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ως εργαλείο πράγματι λειτούργησε ενισχυτικά στο να αποκαλυφθούν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Και δεύτερον, ακριβώς λόγω της θετικής συμβολής του στην αποκάλυψη τέτοιων περιστατικών, η Κυβέρνηση προχωρά στην επέκταση του, ούτως ώστε να καλύψει το σύνολο του πληθυσμού. Ο αγώνας μας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας παραμένει διαρκής».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: Το «Panic Button» είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η Πολιτεία αξιοποιώντας την τεχνολογία μπορεί να υλοποιεί παρεμβάσεις που σώζουν ζωές, καθώς συμβάλλουν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας, αλλά και στη φροντίδα και την υποστήριξη των θυμάτων. Μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις το Κράτος ανακτά την εμπιστοσύνη των πολιτών, ενός πόρου ιδιαίτερα κρίσιμου, ειδικά όταν πρόκειται για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η επέκταση αυτής της εφαρμογής σε κάθε ενήλικο θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ανεξαρτήτως φύλου, σε ολόκληρη τη χώρα, αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός οριζόντιου και συνολικού σχεδιασμού και επαγρυπνά για την προστασία όλων από περιστατικά βίας».

Τέλος, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, ανέφερε: «Η επέκταση του Panic Button ήταν απαραίτητη και επιβεβλημένη. Ήδη από την πιλοτική εφαρμογή του, αποδείχθηκε ότι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, στον αγώνα κατά της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς μέχρι στιγμής έχει λειτουργήσει προστατευτικά για τις γυναίκες που το έχουν χρησιμοποιήσει. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε κάθε θύμα ενδοοικογενειακής βίας να μιλήσει και να απευθυνθεί στις υπηρεσίες που παρέχει η πολιτεία, εντείνοντας τις προσπάθειές μας για να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο και να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα μηδενικής ανοχής στη βία, όπου κι αν αυτή εκδηλώνεται, απ’ όποιον κι αν προέρχεται».

Πηγή: skai.gr

