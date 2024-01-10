Θεσσαλονίκη: Σήμερα στον εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου

Σήμερα οδηγούνται στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι δύο συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας, η σορός της οποίας βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, μια εβδομάδα μετά την εξαφάνισή της.

Σε βάρος των δύο ανδρών ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Ως δράστες της δολοφονίας κρατούνται ο 39χρονος σύντροφός της και ο 34χρονος φίλος του, που σύμφωνα με την απαγγελθείσα ποινική δίωξη αντιμετωπίζουν τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της διακοπής κύησης, της ληστείας (όλες κατά συναυτουργία), όπως επίσης της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Η δικογραφία από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης διαβιβάστηκε χθες το πρωί στην εισαγγελέα, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν σήμερα στον 4ο τακτικό ανακριτή, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.

Αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Η ενέδρα που έστησαν στην Γεωργία

Να σκηνοθετήσουν «ψεύτικη ληστεία» σε βάρος της γυναίκας, ώστε να την ακινητοποιήσουν και να μεταβούν ακολούθως στο πατρικό της σπίτι απ' όπου θα αφαιρούσαν οικονομίες ύψους 7- 8.000 ευρώ από τους γονείς της προέβλεπε το σχέδιο που φέρεται να είχε εξυφάνει ο 39χρονος σύντροφος της δολοφονηθείσας, προκειμένου να πείσει τον 34χρονο φίλο του να διαπράξουν το έγκλημα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, την εξιχνίαση του οποίου ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Την εκδοχή αυτή επικαλέστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος, προσερχόμενος αυθορμήτως στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς, όπου ομολόγησε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του στην υπόθεση, όχι όμως τη δολοφονία της γυναίκας, υποδεικνύοντας παράλληλα το σημείο απόρριψης της σορού της.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, ο ίδιος δέχθηκε να σκηνοθετήσει τη ληστεία, καθώς θα έπαιρνε ένα μερίδιο από τα χρήματα, τα οποία είχε ανάγκη λόγω της οικονομικής του δυσχέρειας.

Περιγράφοντας αναλυτικά το σχέδιο που φέρεται να κατέστρωσε ο φίλος του κι έφεραν εις πέρας, ο 34χρονος -κατά τις ίδιες πληροφορίες- κατέθεσε πως γύρω στις 11 το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, όταν επέστρεψαν ο 39χρονος και η σύντροφός του στο σπίτι του πρώτου, εκείνος βρισκόταν ήδη μέσα στο διαμέρισμα, με σβηστά τα φώτα και κατεβασμένα τα παντζούρια.

Μετά τα εντάλματα σύλληψης, οι δύο κατηγορούμενοι για την στυγερή δολοφονία που «πάγωσε» το πανελλήνιο, θα περάσουν το «κατώφλι» του 4ου τακτικού ανακριτή, ενώ αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες

Βίντεο ντοκουμέντο

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η 41χρονη έγκυος από τη Θεσσαλονίκη να κυκλοφορεί με τον σύντροφο της και φερόμενο ως δολοφόνο της λίγη ώρα πριν χάσει τη ζωή της από τα χέρια του.

Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 10:50 και κάμερες καταστημάτων στην οδό Εθνικής αντιστάσεως καταγράφουν το ζευγάρι να κατευθύνεται προς το διαμέρισμα τους.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο τίποτα δεν προμηνύει το τι θα ακολουθήσει ούτε η άτυχη Γεωργία φαίνεται να έχει καταλάβει πως οδηγείται στον θάνατο.

Πιασμένοι χέρι χέρι και κρατώντας σακούλες με ψώνια κατευθύνονται προς το σπιτι τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχει καταγράφει και αποτελεί μέρος της δικογραφίας ένα ακόμη βίντεο το οποίο δείχνει τον σύντροφο της 41χρονης και τον 34χρονο φίλο του να κουβαλούν ένα αρκετά ογκώδες και βαρύ αντικείμενο που μοιάζει με μπαούλο- βαλίτσα

