Συγκλονίζουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως από την τραγική υπόθεση του βρέφους στην Ημαθία που έχασε τη ζωή του από τα χέρια της ίδιας της μητέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday, η 37χρονη ήταν μαθήτρια στην τραγική τάξη του 2003, όταν 21 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα, στην Κοιλάδα των Τεμπών.

Η ελληνική κοινωνία συγκλονισμένη παρακολουθεί ακόμη μια τραγική υπόθεση με πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά την 37χρονη μητέρα, η οποία το μεσημέρι της Τρίτης έβαλε τέλος στη ζωή του ίδιου του μωρού της, μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων κοριτσιών της.

Η γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr εκτός από επιλόχεια κατάθλιψη πάσχει και από μια πολύ σοβαρή ψυχική νόσο.

Η 37χρονη μητέρα σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr φοιτούσε στην ίδια τάξη με τους μαθητές που σκοτώθηκαν πριν από 21 χρόνια, σκορπώντας θλίψη στο Μακροχώρι. Η ίδια δεν είχε πάει στην εκδρομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραγικό γεγονός συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης. Οι παππούδες του άτυχου βρέφους ειδοποιήθηκαν από τα αδερφάκια του, για να σπεύσουν στο σπίτι της κόρης τους όπου βρήκαν το παιδί και κατόπιν μετέβησαν στον Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο Νοσοκομείο βρέθηκε άμεσα κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο θα διερευνήσει επακριβώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτυχο αγοράκι έχασε τη ζωή του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.