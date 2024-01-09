Σοκάρουν τα ευρήματα των ιατροδικαστικών αρχών για την άγρια δολοφονία της 41χρονη Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη από τον 39χρονο σύντροφο της και τον 34χρονο φίλο του.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της εγκύου φέρει τραύμα στη δεξιά τραχηλική χώρα, με διατομή όλων των αγγείων δεξιά. Η γυναίκα δέχθηκε τρία χτυπήματα με μαχαίρι κουζίνας, που προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία. Η σορός βρέθηκε μέσα σε έναν σάκο.

Ενέδρα θανάτου

Με βάση τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, όλα δείχνουν πως η δολοφονία της άτυχης γυναίκας ήταν προσχεδιασμένη με κάθε λεπτομέρεια από τους δυο άντρες.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του Skai.gr Μάκης Συνοδινός, αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για ενέδρα θανάτου που έστησαν τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, καθώς όπως προκύπτει από την προανάκριση που είναι σε εξέλιξη η 41χρονη ακολούθησε ανυποψίαστη τον σύντροφο της στο διαμέρισμα του από τις 10:45 - 11:15 τη νύχτα.

Εκεί πρώτος της επιτέθηκε ο 34χρονος φίλος του συντρόφου της, ο οποίος την ακινητοποίησε και τότε -σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές- ανέλαβε δράση ο σύντροφος της, ο οποίος έδεσε τα χέρια της με χειροπέδες, ενώ την φίμωσε για να μην ακούγονται οι κραυγές της άτυχης Γεωργίας.

Κατόπιν δεμένη και φιμωμένη την μετέφεραν στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος, όπου και την σκότωσαν με ειδεχθή τρόπο. Συγκεκριμένα, με πολλαπλές μαχαιριές αριστερά και δεξιά της τραχηλικής χώρας.

Οι δυο φερόμενοι ως δράστες είχαν καταστρώσει ένα ακόμη σχέδιο, αυτό της εξαφάνισης της σορού, αλλά και της καταστροφής ιχνών και πειστηρίων που θα έβαζαν στο κάδρο της αστυνομίας.

Αφού έβαλαν το άψυχο σώμα της σε ένα μπαούλο, το μετέφεραν στη περιοχή που τελικά βρέθηκε. Κατόπιν γύρισαν στο διαμέρισμα, όπου καθάρισαν ίχνη και αίματα.

Χαρακτηριστικό είναι όσα είπε στον Skai.gr υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ για τις κινήσεις των δυο δραστών: «Πίστεψαν πως είχαν τελέσει το τέλειο έγκλημα, αλλά τέλειο έγκλημα έπρεπε να ξέρουν πως δεν υπάρχει. Πήραν και πέταξαν πειστήρια του εγκλήματος σε διαφορά σημεία ωστε να αποπροσανατολίσουν τις Αρχές, αλλά δεν τα κατάφεραν».

Πηγή: skai.gr

