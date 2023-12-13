Ο τραγικός θάνατος της γυναίκας από το Νεοχωρούδα ήρθε να προστεθεί σε δύο ανάλογα θανατηφόρα περιστατικά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα και απασχόλησαν την κοινή γνώμη.

Την Πρωτομαγιά του 2016, σε περιοχή της Κοζάνης ένα 5χρονο παιδί δέχθηκε επίθεση από σκυλιά ράτσας ροτβάιλερ σε αυλή κατοικίας όπου βρισκόταν με τη μητέρα του και παρέα, γιορτάζοντας το Πάσχα. Το αγοράκι διακομίστηκε στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο όπου υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Πρόσφατα το Εφετείο Κοζάνης έκρινε τελεσίδικα ένοχο τον ιδιοκτήτη των ροτβάιλερ, επιβάλλοντάς του εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 4 ετών, ενώ αθώωσε τη σύζυγό του. Παρά τους ισχυρισμούς της πλευράς του 5χρονου ότι η πράξη θα έπρεπε να αναβαθμιστεί σε κακούργημα, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Στις 6 Μαρτίου του 2020, εν μέσω καραντίνας λόγω του κορονοϊού, ένας 65χρονος δέχθηκε επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκυλιών την ώρα που γυμναζόταν στην περιοχή Ελαιόρεμα, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Νοσηλεύτηκε τρεις εβδομάδες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου τελικά άφησε την τελευταία του πνοή. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες.

«Να γίνει υποχρεωτική η αστική ασφάλιση μεγαλόσωμων σκυλιών»

Με αφορμή τον θάνατο της 50χρονης, ο δικηγόρος Βίκτωρ Τσιλώνης μεταφέρει μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ την πρότασή του περί θεσμοθέτησης υποχρεωτικής αστικής ασφάλισης μεγαλόσωμων σκύλων(άνω των 25-30 κιλών). Όπως επισημαίνει είναι κάτι που συμβαίνει ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία.

«Η υποχρεωτική αστική ασφάλιση σκύλων μόνο θετικά έχει να προσφέρει» τονίζει ο κ. Τσιλώνης και εξηγεί: «Θα αυξήσει την αίσθηση της υπευθυνότητας σε όλους τους ιδιοκτήτες και θα επιτελεί κρίσιμη εγγυητική λειτουργία για την απόδοση χρηματικής αποζημίωσης στα θύματα».

Ο θάνατος της 50χρονης

«Βλέπαμε πολλές φορές τα σκυλιά να βγαίνουν από την περίφραξη της αυλής». Η μαρτυρία αυτή ενός γείτονα της 50χρονης, η οποία βρήκε φρικτό θάνατο το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής στη Νεοχωρούδα, έξω από τη Θεσσαλονίκη, από επίθεση τριών μεγαλόσωμων σκύλων, φαίνεται πως αποτέλεσε «κλειδί» στην απόφαση της εισαγγελικής Αρχής να ασκήσει στον 37χρονο ιδιοκτήτη των ζώων δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος και να τον παραπέμψει στην 3η τακτική ανακρίτρια, όπου καλείται να δώσει σήμερα εξηγήσεις.

Κατά πληροφορίες, τη νομική βάση για την απαγγελία κατηγορίας σε κακουργηματικό βαθμό έδωσε απόφαση του Αρείου Πάγου που επικύρωσε καταδίκη ιδιοκτήτη σκύλου για βαριά σωματική βλάβη σε βάρος πεζού, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη πράξη τελέστηκε με ενδεχόμενο δόλο -επειδή δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης παρότι γνώριζε ότι το ζώο είναι επικίνδυνο- αποδεχόμενος έτσι τον κίνδυνο που τελικά πραγματώθηκε.

Η υπεράσπιση του 37χρονου κατηγορούμενου από τη Νεοχωρούδα έκανε λόγο για «νομικό σφάλμα», υποστηρίζοντας ότι η κατηγορία θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί στην πλημμεληματική της μορφή ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Μεταφέροντας τη θέση του εντολέα του ανέφερε ότι τα σκυλιά δεν είχαν εκδηλώσει άλλη φορά επιθετική συμπεριφορά και ήταν εκπαιδευμένα. Ως προς το κρίσιμο ζήτημα για το πώς διέφυγαν από την περίφραξη της αυλής του 37χρονου, ο ίδιος -διά του συνηγόρου του- ανέφερε ότι εκείνη τη μέρα τα ζώα άνοιξαν μία μικρή τρύπα στον συρμάτινο φράχτη, περίπου 30 εκατοστών, απ' όπου διέφυγαν, χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί το παραμικρό.

Ο ισχυρισμός αυτός όμως κατά πως φαίνεται καταρρίπτεται από την κατάθεση του γείτονα, την οποία μετέφερε τόσο κατά την αστυνομική προανάκριση όσο και ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και τον κάλεσε χθες για εξέταση. Ο μάρτυρας επισήμανε πως «βλέπαμε πολλές φορές τα σκυλιά να κυκλοφορούν έξω», πράγμα που σημαίνει ότι η περιγραφόμενη τρύπα υπήρχε από προγενέστερο χρονικό διάστημα.

Η 50χρονη, μητέρα δύο παιδιών, που σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα δέχθηκε περισσότερες από πενήντα δαγκωματιές σε όλο το κορμί και το κεφάλι, υπέκυψε στο σημείο της επίθεσης και συγκεκριμένα στην αυλή του σπιτιού της, όπου πραγματοποιούσε κηπουρικές εργασίες.

Η οικογένειά της αναμένεται να καταθέσει στην ανακρίτρια παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

