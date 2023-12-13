Εγκληματική οργάνωση που καλιεργούσε δενδρύλια κάνναβης εσωτερικού χώρου (υδροπονική μέθοδος) σε περιοχή της Βοιωτίας, με σκοπό τη διακίνηση της παραγόμενης ποσότητας σε διακινητές ή ουσιοεξαρτημένα άτομα στην Αττική, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης, υπολογίζεται σε περισσότερα από 1.000.000 ευρώ

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, σε Αττική και Βοιωτία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των 4 μελών του κυκλώματος.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Συγκεκριμένα:

· 41χρονος, ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση, το συντονισμό και την καλή λειτουργία της παράνομης καλλιέργειας, ώστε να εξασφαλίζεται η παραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επίσης φρόντιζε για την πλήρη καθοδήγηση των μελών της οργάνωσης και την περαιτέρω ασφαλή διακίνηση των ποσοτήτων καθώς και τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης στον 60χρονο συνεργό του,

· 48χρονος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την εύρεση άλλων διακινητών και χρηστών ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για την επανατυποποίηση και διακίνηση των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης (SKUNK), στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σημειώνεται ότι, κατά την επιχείρηση ο 48χρονος, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη, αρχικά τράπηκε σε φυγή ενώ στη συνέχεια προέβαλε σθεναρή αντίσταση απωθώντας τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον δέσμευσαν με χρήση της απολύτως αναγκαίας βίας.

· 60χρονος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον εφοδιασμό του παράνομου εργαστηρίου καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, με όλα τα απαραίτητα σύνεργα, την καλλιέργεια και φροντίδα των δενδρυλλίων κάνναβης, την παραγωγή και επανατυποποίηση και φύλαξη ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης (SKUNK) και

· 27χρονος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την εύρεση και μίσθωση κατάλληλων χώρων σε μη ευχερώς προσβάσιμες τοποθεσίες για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία παράνομων εργαστηρίων καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) βάρους -1- κιλού και -306,5- γραμμαρίων,

· -691- δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας,

· περίστροφο, -23- φυσίγγια και -2- μεταλλικοί αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

· -3- οχήματα,

· -20.410- ευρώ,

· -7- κινητά,

· ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

· πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (ηλεκτρονικοί μετρητές pH, ηλεκτρονικές συσκευές κένωσης αέρος και επανατυποποίησης, υφασμάτινες και πλαστικές γλάστρες, ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας, φιαλίδια και μπιτόνια υγρού λιπάσματος, μεταλλικοί ηλεκτρονικοί λαμπτήρες, δίχτυα αποξήρανσης κάνναβης, αεραγωγός, ψεκαστήρας, φιάλες υγρού ρύθμισης pH, επιτοίχιοι ηλεκτρικοί ανεμιστήρες, κ.α.).

