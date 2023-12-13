Βριλήσσια: Έρευνες στο διαδίκτυο για διανομή υλικού από τον «ματάκια» κομμωτή

Στον παγκόσμιο ιστό – ακόμα και σε ασιατικές ιστοσελίδες - για πιθανή διακίνηση του μεγάλου όγκου υλικού που είχε συγκεντρώσει ο «ματάκιας» κομμωτής από τα Βριλήσσια, ψάχνει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Από τις κρυφές κάμερες που είχε τοποθετήσει στις τουαλέτες του κομμωτηρίου αλλά και στο σπίτι που έμενε με την σύζυγό του, δεν είχαν γλιτώσει ούτε η πεθερά και η 29χρονη θετή του κόρη.

Από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο κρυφές κάμερες, εκ των οποίων η μια ήταν τοποθετημένη στο υπνοδωμάτιο της 29χρονης και η άλλη στην τουαλέτα του σπιτιού.

