Συμπληρωματική κατάθεση στην ΓΑΔΑ έδωσε ο αδελφός του 18χρονου που φέρεται ότι έριξε τη φωτοβολίδα με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού.

Στην πρώτη κατάθεση ο 16χρονος, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του αδελφού του στα επεισόδια και σύμφωνα με πληροφορίες δήλωσε πως ο 18χρονος επέστρεψε στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι τραυμάτισε τον 31χρονο άνδρα των ΜΑΤ.

Αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του νεαρού και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει στην υπηρεσία, για διευκρινίσεις που αφορά την αρχική του κατάθεση.

Ο 16χρονος προσπάθησε να αποτρέψει τον αδελφό του να μην ακολουθήσει τους υπόλοιπους οπαδούς το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, καθώς φοβήθηκε πως θα γίνουν επεισόδια. Εκείνος δεν τον άκουσε και τότε είδε πολλά άτομα να κρατούν μολότοφ, φωτοβολίδες, και πέτρες και να κατευθύνονται προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο αδερφός του 18χρονου φέρεται να είπε : «Μόλις γύρισε, μας είπε ότι είχε κάνει μ… Ότι πήγε να ρίξει μια φωτοβολίδα όμως αντί να τη ρίξει στον αέρα την έριξε στο πόδι του Αστυνομικού. Τη φωτοβολίδα του την έδωσε ένας άλλος που δεν τον ήξερε και του είπε να τη ρίξει προς τους Αστυνομικούς. Αυτός του έδειξε και πως θα τραβήξει το σχοινί και θα τη ρίξει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.