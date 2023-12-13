Στον ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος ιδιοκτήτης των τριών σκύλων που κατασπάραξαν 50χρονη μητέρα, το μεσημέρι της Κυριακής, στην αυλή του σπιτιού της στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του κατηγορουμένου, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες τα τρία μεγαλόσωμα ζώα (τσοπανόσκυλα) είχαν βγει και κατά το παρελθόν από την περίφραξη της οικίας του 37χρονου.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι τα σκυλιά άνοιξαν μία μικρή τρύπα στον συρμάτινο φράχτη, περίπου 30 εκατοστών, απ' όπου διέφυγαν, χωρίς να αντιληφθεί κάτι ο ίδιος. Κατά πληροφορίες, ο ισχυρισμός αυτός κρίνεται ως μη πειστικός από την εισαγγελική Αρχή, καθώς εκτιμάται ότι η τρύπα υπήρχε από προγενέστερο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.