Αναβλήθηκε η δίκη των 49 συλληφθέντων από την αστυνομική επιχείρηση στη Σχολή Θετική Επιστημών του ΑΠΘ, ενώ όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Μετά την εις βάρος τους ποινική δίωξη για σοβαρή διατάραξη ομαλής λειτουργίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΑΕΙ) και απείθεια (οι 48 από τους 49 αρνήθηκαν να υποβληθούν σε δακτυλοσκοπική εξέταση), οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με την αυτόφωρη διαδικασία, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η δίκη στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε λόγω απουσίας μαρτύρων και το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για τις 29 Μαρτίου, αίροντας (αυτοδικαίως) την κράτηση και των 49 κατηγορουμένων (ηλικίας 19 έως 30 ετών και μεταξύ αυτών 31 άνδρες και 18 γυναίκες).

Νωρίτερα, εξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης σημειώθηκαν εντάσεις μεταξύ της αστυνομία και ατόμων που συγκεντρώθηκαν σε ένδειξη συμπαράστασης στους συλληφθέντες.

Πηγή: skai.gr

