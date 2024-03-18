Σε 88 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία κατά την διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησε στην Πάτρα το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, με σκοπό την αποτροπή κλοπών, διακίνησης ναρκωτικών και καταπολέμησης του παραεμπορίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το διήμερο 16 και 17 Μαρτίου ελέγχθηκαν 1.848 άτομα, εκ των οποίων 213 προσήχθησαν στα αστυνομικά τμήματα, όπου συνελήφθησαν τελικά 88 άτομα.

Πιο αναλυτικά, συνελήφθησαν 51 άτομα για υποθέσεις ναρκωτικών, 23 για υπαίθριο εμπόριο, αφού δεν είχαν την απαιτούμενη άδεια , 11 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί βεγγαλικών, ένα άτομο για κλοπή και δύο ακόμη άτομα για παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, θα συνεχιστούν και σήμερα, όπως επίσης και τα μέτρα της Τροχαίας στο οδικό δίκτυο για την ασφαλή αναχώρηση των επισκεπτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

