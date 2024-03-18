Ξεκινάει το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, στο Γαλαξίδι το Αλευρομουτζούρωμα, το μεγάλο γεγονός της περιοχής κατά το οποίο μικροί και μεγάλοι χαίρονται και συμμετέχουν το ίδιο.

Ο δήμος μοιράζει σακούλες με αλεύρι σε όλον τον κόσμο και η πομπή ξεκινάει από τη γέφυρα στην είσοδο της πόλης. Ντόπιοι και επισκέπτες και όσοι δεν είναι μασκαρεμένοι προνοούν να ντυθούν με ρούχα πρόχειρα, καθώς και να προστατεύσουν τα μάτια τους με γυαλιά κολύμβησης.

Αλλωστε ο πόλεμος με το αλεύρι είναι...σκληρός.

Το γλέντι, οι χοροί και τα μουτζουρώματα κρατάνε μέχρι αργά το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας. Όλο το πρόγραμμα εκδηλώσεων βρίσκεται εδώ, alevromoutzouroma.gr.

Την εποχή της ιστιοφόρου ναυτιλίας, δηλαδή από το 1840 και μετά, η γιορτή αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις. H περίοδος των Αποκρεών και ιδιαίτερα η «Καθαρά Δευτέρα»συνιστούσαν ιδιότυπες εθιμικές εορτές, για τη ναυτική πολιτεία του Γαλαξειδίου. Ήταν ώρα για γλέντι και ξεφάντωμα. Οι ναυτικοί, αμέσως μετά, θα έφευγαν για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ για τους στεριανούς ήταν μια ευκαιρία να ξεφύγουν από την ρουτίνα της καθημερινότητας.

Από την αρχή του Τριωδίου, σχεδόν καθημερινά, άναβε και μια φωτιά στις γειτονιές. Σε πολλά καφενεία της πόλης, τα όργανα έπαιζαν ως τις πρωινές ώρες. Το αποκορύφωμα του αποκριάτικου αυτού γλεντιού ήταν τα Γαλαξειδιώτικα κούλουμα της «Καθαράς Δευτέρας». «Εν ευθυμία διατελούντες» – όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ιστορικά ιβλία – συγκεντρώνονταν στην «Aγορά», στο λιμάνι του Γαλαξειδίου και ξεκινούσε ο αλευροπόλεμος, το διαβόητο Αλευρομουτζούρωμα, στο οποίο λάμβαναν μέρος μόνο άνδρες. Επιτίθεντο ο ένας στον άλλο κι έριχναν αλεύρι στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στα ρούχα κι όλα αυτά με γέλια, αστεία, κέφι και χαρά.

Αργότερα συμμετείχαν και γυναίκες. Οι επισκέπτες που δεν ήθελαν να αλευρωθούν έπρεπε να έχουν οπωσδήποτε μια μουτζούρα ή ένα σταυρό στο μέτωπο από βερνίκι παπουτσιών. Όσοι δεν το δέχονταν, γίνονταν αυτομάτως «θύματα» των επίδοξων μουτζουρωμένων.

Μέχρι και σήμερα, το έθιμο του Αλευρομουτζουρώματος παραμένει αναλλοίωτο στο χρόνο και αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, που κάθε χρόνο συμμετέχουν ενεργά, με κέφι και χαρά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.