Της Ιωάννας Μάνδρου

Tην πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής και κάθε καταγγελίας προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή σκιά στις έρευνες για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη παραγγέλλει η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη με έγγραφο της προς την εισαγγελέα εφετών Λάρισας.

Η παραγγελία αποστέλλεται καθώς η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας έχει την εποπτεία των ανακρίσεων για την τραγωδία.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπεραμύνεται με κατηγορηματικότητα των μέχρι σήμερα δικαστικών ενεργειών σημειώνοντας ότι είναι «αδιαμφισβήτητες οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών για διερεύνηση σε βάθος και στον ταχύτερο δυνατό χρόνο του ως άνω εγκλήματος μη φειδόμενες χρόνου και μόχθου».

Η κυρία Αδειλίνη σημειώνει τι ακριβώς έχει γίνει ως σήμερα και υπογραμμίζει με έμφαση ότι παρότι οι έρευνες γίνονται συστηματικά και προς πλήρη διελεύκανση των αιτίων και των υπευθύνων της τραγωδίας, εντούτοις διακινούνται στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, καταγγελίες που στοχεύουν στο ότι υπάρχουν ενέργειες συσκότισης και συγκάλυψης των αιτίων της τραγωδίας και των υπευθύνων.

Προς τούτο παραγγέλει την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας προκειμένου τίποτα να μην μείνει αναπάντητο. «Κατόπιν αυτών, σημειώνεται στο εισαγγελικό έγγραφο, επιτακτική παρίσταται η ανάγκη να μεριμνήσετε, ώστε να ερευνηθεί και να απαντηθεί, μετά από αξιολόγηση, κατά την κρίση σας, κάθε ισχυρισμός και καταγγελία, που προβάλλεται από συγγενείς θυμάτων ή θύματα και τους συνηγόρους τους, ώστε το πέρας της ανάκρισης να μην αφήσει ουδεμία αμφιβολία ως προς το ότι οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές διερεύνησαν κάθε πτυχή της υπόθεσης, επιτελώντας στο ακέραιο το καθήκον τους».

Αναλυτικά η εισαγγελική παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου.



Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1706/1-3-2023 έγγραφο-παραγγελία μας σας αναθέσαμε την ανώτατη εποπτεία του ανακριτικού έργου της υπόθεσης των Τεμπών, σύμφωνα με το άρθρο 32 εδαφ. α΄ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Είναι αδιαμφισβήτητες οι υπεράνθρωπες προσπάθειες τις οποίες εδώ και ένα έτος καταβάλλουν οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για τη διερεύνηση σε βάθος και στον ταχύτερο δυνατό χρόνο του ως άνω εγκλήματος, μη φειδόμενες χρόνου και μόχθου, όπως άλλωστε οφείλουμε, ώστε να επιτευχθεί ο εντοπισμός όλων των υπαιτίων και η παραπομπή τους σε δίκη σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο, στόχος στον οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κοντά, αλλά ο οποίος επ' ουδενί δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε και μπορεί να αντιστρατεύεται την ίδια την απονομή της δικαιοσύνης, οδηγώντας σε συγκεκριμένες ανακριτικές ενέργειες ή αποκλείοντας άλλες, τυχόν επιβεβλημένες για την ανεύρεση της αλήθειας.

Οι ασκούντες το λειτούργημα του συνηγόρου της υποστήριξης της κατηγορίας ή της υπεράσπισης στην υπόθεση αυτή αλλά και το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας και όχι μόνο, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ποτέ άλλοτε στη δικαστική μας ιστορία δεν επιτεύχθηκε κάτι ανάλογο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε αυτή η λειτουργία της δικαιοσύνης να είναι αυτονόητη και συνήθης και όχι εξαιρετική.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, όπως σας είναι γνωστό, σας έχουμε διαβιβάσει αμελλητί κάθε υπόμνημα και αίτημα συγγενών θυμάτων που μας υποβλήθηκε, συμπεριλαμβανομένων και των καταγγελιών τους για τα αίτια της πρόκλησης έκρηξης πυρός, την ύπαρξη διάφορων εύφλεκτων και τοξικών ουσιών στο χώρο, την αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος, με πιθανή απώλεια αποδεικτικών στοιχείων κλπ, που άλλωστε έχουν υποβληθεί αυτοτελώς και σε σας και στον Εφέτη Ανακριτή, προκειμένου να διερευνηθούν, έχετε δε προβεί, όπως γνωρίζουμε, στις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.

Παρά τα ανωτέρω όμως, διαμαρτυρίες και καταγγελίες συγγενών θυμάτων για αναπάντητα ερωτήματα, αποδεικτικά στοιχεία που δεν ελήφθησαν υπόψη ή δεν εκτιμήθηκαν σωστά, ανακριτικές ενέργειες που παραλείφθηκαν, ακόμα και για συγκάλυψη ευθυνών από τη δικαιοσύνη, εξακολουθούν να διαχέονται στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, υποστηριζόμενες και από μερίδα του Τύπου.

Κατόπιν αυτών επιτακτική παρίσταται η ανάγκη να μεριμνήσετε, ώστε να ερευνηθεί και να απαντηθεί, μετά από αξιολόγηση, κατά την κρίση σας, κάθε ισχυρισμός και καταγγελία, που προβάλλεται από συγγενείς θυμάτων ή θύματα και τους συνηγόρους τους, ώστε το πέρας της ανάκρισης να μην αφήσει ουδεμία αμφιβολία ως προς το ότι οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές διερεύνησαν κάθε πτυχή της υπόθεσης, επιτελώντας στο ακέραιο το καθήκον τους.

Πηγή: skai.gr

