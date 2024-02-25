Μέσα σε βαρύ κλίμα έγινε σήμερα το πρωί στο Μακρυχώρι του δήμου Τεμπών Λάρισας, το ετήσιο μνημόσυνο για τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έναν χρόνο πριν.

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά για το μνημόσυνο που τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμο.

Ανάμεσά τους και άνθρωποι που έμελλε να ζήσουν από κοντά τα πρώτα λεπτά της τραγωδίας.

Όπως ο κ. Νίκος Μητσογιάννης, αντιδήμαρχος του Δήμου Τεμπών ο οποίος συγκλονίζει περιγράφοντας τα όσα είδε όταν έφτασε από τους πρώτους στον τόπο του δυστυχήματος: «Είδαμε μια χαώδη κατάσταση εκεί στο σημείο της τραγωδίας. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες. Αυτό που είδα εγώ, μην με ρωτάτε τι, σας παρακαλώ, να μην το δει κανένας σας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι εκεί μας έλεγαν ότι δεν θέλουν να πεθάνουν, ότι θέλουν να ζήσουν, ότι θέλουν να δουν τις οικογένειές τους, μια κοπέλα μας είπε ότι θέλει να κάνει παιδί, να μην χάσει αυτό… Ακούσαμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έλεγε ο καθένας ότι είχε ανάγκη και εμείς προσπαθούσαμε να τους μιλάμε για να τους δώσουμε δύναμη να ζήσουν. Είδαμε πάρα πολλά, πολλά διασκορπισμένα σώματα, πολλοί σωθήκανε, δυστυχώς όμως όχι όλοι. Κάναμε ότι μπορούσαμε, πέντε μερόνυχτα ήμασταν εκεί... προσπαθούσαμε να δώσουμε συμπαράσταση και δύναμη, τους σκεπάζαμε που ήταν ημίγυμνοι λόγω του δυστυχήματος, κάναμε ότι μπορούσαμε για να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Να μην ξανασυμβεί ποτέ ξανά αυτό το πράγμα. Αυτοί που έχουν τις ευθύνες θα λογοδοτήσουν όπου πρέπει και βασικότερα στον Θεό».

Βαριά ήταν η ατμόσφαιρα και στο τρισάγιο που ακολούθησε στον τόπο της τραγωδίας.

Στο σημείο που έγινε το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που βύθισε τη χώρα στο πένθος παρευρέθηκαν, κάτοικοι της περιοχής, διασώστες και πολλοί συγγενείς των θυμάτων.

Ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος Λαρίσης, τόνισε: «Θυμόμαστε τις 57 ψυχές των ανθρώπων μας που πια είναι δικοί μας άνθρωποι. Είναι δική μας ευθύνη να τους θυμάστε και να τιμάμε αυτή τη μνήμη. Είναι μια μέρα βαριά σήμερα, αυτοί οι άνθρωποι είναι στο επίκεντρο των σκέψεων και της προσευχής μας. Μέσα σε όλα αυτά είναι και όλα τα άλλα που ακούμε αυτές τις ημέρες. Έναν κεκοιμημένο τον τιμάς πολύ με την σιωπή, τον τιμάς πολύ με την προσευχή, δεν τον τιμάς με τον θόρυβο.

Για άλλη μια φορά η μικροπολιτική έρχεται να καλύψει την ουσιαστική πολιτική, δηλαδή το πως θα γίνει για να είναι ασφαλείς οι σιδηρόδρομοι, οι τόποι μας να είναι καύχημα μόνο για την ομορφιά τους και να μην γίνονται διάσημοι για άλλους λόγους. Όλα τα άλλα είναι απλά λόγια που κουράζουν. Όλα αυτά τα λόγια δεν δικαιώνουν τις ψυχές που έφυγαν, οι ψυχές αυτές θα βρουν τη δικαίωση όταν θα είμαστε σίγουροι ότι οι σιδηρόδρομοί μας είναι ασφαλείς και τα πράγματα θα δουλεύουν σωστά. Στον χρόνο επάνω η δική μας συμβουλή είναι για να μην μείνουν οι νεκροί αυτοί μια ακόμη ανάμνηση ενός θλιβερού δυστυχήματος, θα πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε ώστε να πάμε συνολικά τον τόπο μπροστά. Ο Θεός να τους αναπαύει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.