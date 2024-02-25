Λογαριασμός
Τέμπη: Βουβός θρήνος στο μνημόσυνο του μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα - Βίντεο

Τραγικές φιγούρες τα μέλη της οικογένειάς του

Τέμπη μνημόσυνο μηχανοδηγού

Ένας χρόνος συμπληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου από την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι -ως επί το πλείστον νέα παιδιά- είδαν το νήμα της ζωής τους να κόβεται, όταν το επιβατικό τρένο, στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, συγκρούστηκε με μια εμπορική αμαξοστοιχία.
Ανάμεσα στα θύματα, ο μηχανοδηγός, Γιώργος Κουτσούμπας, στη μνήμη του οποίου τελέστηκε σήμερα ετήσιο μνημόσυνο στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνος Αμαλιάδας.

τέμπη

Τραγικές φιγούρες τα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία, μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων, αναζητούν ακόμη απαντήσεις και δικαιοσύνη για τα όσα έγιναν εκείνη τη μαύρη μέρα, αλλά και για τις χρόνιες παθογένειες του σιδηρόδρομου που ήρθαν στο φως μετά το δυστύχημα.

τέμπη

Πηγή: patrisnews.com

