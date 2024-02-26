Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τέμπη: Συγκλονίζει η τοιχογραφία μνήμης για τα θύματα στον τόπο της τραγωδίας

Καλλιτέχνες από όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και Λαρισαίοι, ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να δημιουργήσουν ένα έργο που στέλνει μήνυμα για απόδοση δικαιοσύνης προς όλους τους υπαίτιους αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Τοιχογραφία Τέμπη

Μία τοιχογραφία μνήμης, που «απαιτεί» να μην ξεχαστεί ποτέ η σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ετοιμάστηκε το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου από μέλη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας σε συνεργασία με το Εικαστικό Επιμελητήριο Ελλάδας, για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Καλλιτέχνες από όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και Λαρισαίοι, ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να δημιουργήσουν ένα έργο που στέλνει μήνυμα για απόδοση δικαιοσύνης προς όλους τους υπαίτιους αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Η larissanet και ο Θανάσης Καλιακούδας, ετοίμασαν ένα βίντεο από τις ετοιμασίες του γκράφιτι, δίπλα από το σημείο που συγκρούστηκαν τα δύο τρένα.

Πηγή: larissanet.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λάρισα Τέμπη Δυστύχημα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark