Τέμπη: Συγκλονίζει η τοιχογραφία μνήμης για τα θύματα στον τόπο της τραγωδίας

Μία τοιχογραφία μνήμης, που «απαιτεί» να μην ξεχαστεί ποτέ η σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ετοιμάστηκε το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου από μέλη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας σε συνεργασία με το Εικαστικό Επιμελητήριο Ελλάδας, για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Καλλιτέχνες από όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και Λαρισαίοι, ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να δημιουργήσουν ένα έργο που στέλνει μήνυμα για απόδοση δικαιοσύνης προς όλους τους υπαίτιους αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Η larissanet και ο Θανάσης Καλιακούδας, ετοίμασαν ένα βίντεο από τις ετοιμασίες του γκράφιτι, δίπλα από το σημείο που συγκρούστηκαν τα δύο τρένα.

