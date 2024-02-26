Ναυτικό πυρσό επιχείρησε να περάσει σε αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ένας 22χρονος που συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Κατά την είσοδό του, χθες το πρωί, στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μίκρας, στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε ότι είχε κρυμμένο τον πυρσό στο εσωτερικό μανίκι του μπουφάν του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων αλλά και της αθλητικής νομοθεσίας, με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Σε αστυνομικούς ελέγχους που ακολούθησαν σε εξωτερικούς χώρους των συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα σε χόρτα βρέθηκαν -σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας- επιπλέον επτά ναυτικοί πυρσοί, τους οποίους είχαν αποκρύψει σε προγενέστερο χρόνο άγνωστοι. Σχηματίστηκε δεύτερη δικογραφία που στρέφεται κατά αγνώστων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.