Με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις που φτάνουν τις 60.000 ευρώ αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, οι 11 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. για δωροδοκία - δωροληψία με επίκεντρο τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κιλκίς. Ανάμεσά τους είναι τρεις υπάλληλοι της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, διεκπεραιωτές κι ένας μηχανικός.

Ύστερα από μαραθώνια διαδικασία που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι εμπλεκόμενοι -κατά περίπτωση- υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της καταβολής εγγυοδοσίας. Στους τρεις υπαλλήλους στους οποίους -μεταξύ άλλων- απαγγέλθηκε κακουργηματική δίωξη για δωροληψία επιβλήθηκαν εγγυήσεις 20.000 και 60.000 ευρώ, ενώ οι εγγυήσεις για όσους διώκονται για κακουργηματική δωροδοκία κυμάνθηκε από 4.000 έως 5.000 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., στους κατηγορούμενους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, καταλογίζονται τα εξής:

- εξυπηρετούσαν κατά προτεραιότητα («γρηγορόσημο») τους διεκπεραιωτές σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες κατά τη διευθέτηση υποθέσεων των πελατών τους (π.χ. έκδοση αδειών κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις, κ.ά.), λαμβάνοντας αντίστοιχα χρηματικά ποσά και παρακάμπτοντας τη νόμιμη διαδικασία,

- χορηγούσαν συγκεκριμένες πινακίδες κυκλοφορίας με εύκολη ή συγκεκριμένη αρίθμηση (π.χ. ημερομηνία γέννησης, έτος ίδρυσης αγαπημένης ομάδας, μοτίβο όπως αριθμός «καθρέπτης» 1991),

- προέβαιναν στην υπεξαγωγή πινακίδων κυκλοφορίας, οι οποίες στη συνέχεια παραχωρούνταν στους ιδιώτες - διεκπεραιωτές, χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν διαπιστωθεί 116 περιπτώσεις έκδοσης άδειας τρέιλερ, 64 περιπτώσεις κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης, 60 περιπτώσεις χρήσης της σφραγίδας του μηχανικού, 28 περιπτώσεις υπεξαγωγής πινακίδων κυκλοφορίας, 13 περιπτώσεις χορήγησης πινακίδων με εύκολη αρίθμηση και 8 περιπτώσεις έκδοσης αδειών κυκλοφορίας με πλαστά δικαιολογητικά και εξασφάλισης αριθμού πρωτοκόλλου.

Τα επιμέρους χρηματικά ωφελήματα που λάμβαναν δύο από τους κατηγορούμενους υπαλλήλους, κυμαίνονταν κατά περίπτωση από 5 έως 150 ευρώ για θέματα όπως η παράκαμψη προτεραιότητας, η παροχή πινακίδων κυκλοφορίας με εύκολη αρίθμηση ή η έκδοση αδειών κυκλοφορίας με πλαστά δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στη δικογραφία. Στην περίπτωση όμως του συγκατηγορούμενου προϊσταμένου τους, τα ποσά καθορίζονταν σε 200 ευρώ για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκούμενου τροχοφόρου (τρέιλερ) και 1.000 ευρώ για την εξασφάλιση πρωτοκόλλου με ημερομηνία προγενέστερη της λήξης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών.

Απολογούμενοι οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες τονίζοντας ότι δεν προέβησαν σε ενέργειες που αντίκεινται στα καθήκοντά τους, αρνούμενοι ότι λάμβαναν ωφελήματα.

Κατά πληροφορίες, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλες διευθύνσεις Μεταφορών σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

