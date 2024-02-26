Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος covid-19 στην Ελλάδα – ένας άγνωστος μέχρι τότε ιός που προκάλεσε εκατομμύρια θύματα σε όλο τον πλανήτη και έβαλε την ανθρωπότητα δύο χρόνια σε καραντίνα.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2020, καταγράφεται το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα - η «ασθενής 0» - μία γυναίκα που είχε ταξιδέψει στο Μιλάνο και νόσησε επιστρέφοντας στην Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα νοσηλεύτηκε μαζί με τον ανήλικο γιο της, ο οποίος επίσης είχε βρεθεί θετικός στον ιό.

Η πλειοψηφία των κρουσμάτων που σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες σχετιζόταν με ανθρώπους που ταξίδεψαν στην Ιταλία, μια κύρια επιδημική εστία, και με μια ομάδα προσκυνητών που είχαν ταξιδέψει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς και επαφές των ατόμων αυτών.

Στις 12 Μαρτίου, το ένατο κρούσμα, ένας 66χρονος άντρας, ήταν το πρώτο που κατέληξε από τη νόσο τα ξημερώματα.

Η πρώτη καραντίνα

Καθώς τα επιστημονικά δεδομένα για τον νέο θανατηφόρο ιό από την Κίνα ήταν ελάχιστα, οι επιστήμονες πρότειναν δύσκολα μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό.

Στις 13 Μαρτίου, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων του ιού σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποφασίστηκε το πανελλαδικό κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών δομών και σταδιακά καταστημάτων εστίασης, εμπορικών καταστημάτων και χώρων λατρείας.

Από τις 16 Μαρτίου καθιερώθηκαν καθημερινές τηλεοπτικές ενημερώσεις από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα.

«Η πανδημία ήταν μία πρωτόγνωρη συνθήκη που σάρωσε τις ζωές μας. Τίποτα δεν ήταν κανονικό. Τέσσερα χρόνια μετά μπορώ να πω, πως ζήσαμε την «τέλεια καταιγίδα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κοντοζαμάνης, αναπληρωτή υπουργό Υγείας την επίμαχη περίοδο και σύμβουλο σήμερα του πρωθυπουργού σε θέματα Υγείας, που κάθε απόγευμα μαζί με τους επιστήμονες «έμπαινε» στα σπίτια μας για να μας ενημερώσει για την πορεία της επιδημίας.

Στα μέσα Μαρτίου έκλεισαν επίσης τα σύνορα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία επιτρέποντας μόνο τη διακίνηση εμπορευμάτων και την είσοδο στην Ελλάδα όσων έχουν ελληνική ιθαγένεια ή διαμένουν στη χώρα.

Στις 17 Μαρτίου η Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν το κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και την απαγόρευση εισόδου στην Ε.Ε. σε πολίτες τρίτων χωρών, με ισχύ από τα ξημερώματα της 18ης Μαρτίου.

Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε και η επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού 14 ημερών σε όποιον στο εξής εισερχόταν στην ελληνική επικράτεια.

Από τις 6:00 το πρωί της 23ης Μαρτίου μέχρι και τις 4 Μαΐου επιβλήθηκαν σημαντικοί περιορισμοί στην κυκλοφορία και μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια, πλην εξαιρέσεων που αφορούσαν σε όσους κινούνταν από και προς την εργασία τους, σε όσους ήθελαν να προμηθευτούν αγαθά πρώτης ανάγκης ή φάρμακα ή επισκέπτονταν γιατρό ή άτομο το οποίο έχει ανάγκη για βοήθεια και όσουν μετέβαιναν σε τελετή (κηδεία, γάμο ή βάφτιση), κλπ. Επιτρεπτή ήταν επίσης και η μετακίνηση για την εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

Στη ζωή μας μπήκε η υποχρέωση αποστολής SMS στον αριθμό 13033 ή συμπλήρωσης γραπτής άδειας κατά την έξοδο από το σπίτι.

Τα μέτρα άρχισαν να αίρονται σταδιακά από τις αρχές Μαΐου - με την κατάργηση του 13033 και το σταδιακό «άνοιγμα» της χώρας.

Δεύτερο κύμα πανδημίας στην Ελλάδα

Η αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 σε διάφορες περιοχές της χώρας οδήγησαν τον πρωθυπουργό στην ανακοίνωση νέων μέτρων και συγκεκριμένα νέου καθολογικού περιορισμού των μετακινήσεων (καραντίνα) σε ολόκληρη τη χώρα από τις 7 Νοεμβρίου 2020.

Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο Σωτήρης Τσιόδρας είχε κρούσει τον κώδωνα κινδύνου, τονίζοντας ότι το δεύτερο κύμα θα ήταν πιο επικίνδυνο.

Τα σχολεία έκλεισαν ξανά έως τις 11 Ιανουαρίου 2021, ημέρα κατά την οποία ξεκίνησαν τα μαθήματα τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία. Τα Γυμνάσια άνοιξαν τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021, ενώ τα Λύκεια στις περιοχές με αυξημένα κρούσματα συνέχισαν την τηλεκπαίδευση.

Εμβολιασμός κατά του COVID-19 και ελπίδα

Κάπου ανάμεσα στο τέλος του δεύτερου κύματος της πανδημίας και την έναρξη του τρίτου ένα μήνυμα ελπίδας έφθασε σε ολόκληρο τον κόσμο, όταν το πρώτο εμβόλιο που εγκρίθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν γεγονός! Πρόκειται για το εμβόλιο Comirnaty των Pfizer & BioNTech.

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2020 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνέστησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγήσει την υπό όρους άδεια κυκλοφορίας του εμβολίου και ακολούθησε η επείγουσα έγκρισή του από την ΕΕ. Έτσι ξεκίνησε η διαδικασία εμβολιασμού των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευσταθία Καμπισιούλη, νοσηλεύτρια ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάστηκε στην Ελλάδα στις 27 Δεκεμβρίου του 2020, με δεύτερο τον Μιχάλη Γιοβανίδη, φιλοξενούμενο σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Ακολούθησαν την ίδια μέρα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η λειτουργία των εμβολίων βασίζεται στην κατάλληλη προετοιμασία του ανοσοποιητικού συστήματος του ατόμου (της φυσικής άμυνας του οργανισμού) ώστε να αναγνωρίζει συγκεκριμένη νόσο και να προστατεύεται από αυτήν.

Εκτός από το εμβόλιο των Pfizer & BioNTech εγκρίθηκαν ακόμα τα εμβόλια της Moderna, της AstraZeneca και της Johnson&Johnson. Το εμβόλιο της Sanofi είναι υπό κυλιόμενη αξιολόγηση από τον ΕΜΑ και αναμένεται και στη χώρα μας, όπως αναμένεται και το εμβόλιο της Novavax το οποίο επίσης εγκρίθηκε. Σε στάδιο ανάπτυξης είναι και το εμβόλιο αδρανοποιημένου ιού της Valneva.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.