Τουλάχιστον οκτώ νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο στη Φλόριντα των ΗΠΑ (Βίντεο)

Λεωφορείο με 53 επιβαίνοντες – στην πλειονότητά τους εργάτες που πήγαιναν σε αγροκτήματα της κοινότητας Ντανέλον – εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, κατόπιν πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με ημιφορτηγό σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μάριον

Τροχαίο με λεωφορείο στη Φλόριντα

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Λεωφορείο με 53 επιβαίνοντες – στην πλειονότητά τους εργάτες που πήγαιναν σε αγροκτήματα της κοινότητας Ντανέλον – εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, κατόπιν πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με ημιφορτηγό σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μάριον, στο βόρειο τμήμα της αμερικανικής πολιτείας.

Άλλοι 37 επιβαίνοντες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για να υποβληθούν σε εξετάσεις και να δεχθούν ιατρική φροντίδα για μικροτραυματισμούς, σύμφωνα με τον Τζέιμς Λούκας, εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην κομητεία Μάριον.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο οχημάτων παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

