Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Φλόριντα των ΗΠΑ.
BREAKING: 8 Dead and 45+ Injured in Florida Bus accident:
- Farm Bus filled with immigrant workers overturned in Marion County, Florida
- Accident took place just after 6:35 am ET.
- A Pickup is also believed to be involved in the accident
- A Total of 53 migrant workers were… pic.twitter.com/ZFapNW2Dm3— Brian Krassenstein (@krassenstein) May 14, 2024
Λεωφορείο με 53 επιβαίνοντες – στην πλειονότητά τους εργάτες που πήγαιναν σε αγροκτήματα της κοινότητας Ντανέλον – εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, κατόπιν πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με ημιφορτηγό σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μάριον, στο βόρειο τμήμα της αμερικανικής πολιτείας.
Άλλοι 37 επιβαίνοντες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για να υποβληθούν σε εξετάσεις και να δεχθούν ιατρική φροντίδα για μικροτραυματισμούς, σύμφωνα με τον Τζέιμς Λούκας, εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην κομητεία Μάριον.
Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο οχημάτων παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής.
Breaking News - Migrant Bus Crash: Multiple People Killed and Injured— 🇺🇸 InterStar Media 🇺🇸 (@InterStarMedia) May 14, 2024
Currently, a significant emergency response is underway in Marion County, Florida, following a major incident involving a migrant bus and another vehicle.
The accident occurred when the bus, transporting… pic.twitter.com/X6eu8WHszU
BREAKING: Multiple deaths reported in crash involving migrant bus in #MarionCounty, #Florida— Dragonfly (@DragonflyTimes) May 14, 2024
The accident claimed the lives of eight people. It occurred on State Road 40, and authorities have closed the road between Ocala and Dunnellon#Marion #Bus #Migrants #Crash #CarCrash pic.twitter.com/3nxYFeLpJB
