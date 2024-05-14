Οι μάχες σε όλη τη Λωρίδα έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του βορρά, με τον ισραηλινό στρατό να επιστρέφει σε περιοχές όπου είχε αναφέρει ότι είχε εξαλείψει τη Χαμάς πριν από μήνες. Σύμφωνα με το Ισραήλ οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην αποτροπή της Χαμάς να ανασυντάξει τις δυνάμεις της.

Η επιστροφή του ισραηλινού στρατού στη βόρεια Γάζα εν μέσω διεθνών πιέσεων για κατάπαυση του πυρός, καταδεικνύει την ανησυχία του Ισραήλ ότι η έλλειψη σαφούς στρατηγικού σχεδίου για τη Γάζα θα επιστρέψει στη Χαμάς να έχει τον αποτελεσματικό έλεγχο του θύλακα που κυβερνά από το 2007.

Την εξέλιξη στο πεδίο των μαχών και την αναζωπύρωση αποτυπώνουν χάρτες με τις περιοχές που είχε υπό τον έλεγχο του το Ισραήλ μέχρι τον Μάρτιο σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και την ανασύνταξη της Χαμάς.

Παράλληλα, ισραηλινά τανκς εισήλθαν βαθύτερα στην ανατολική Ράφα την Τρίτη, φτάνοντας ακόμα και σε κάποιες κατοικημένες συνοικίες της νότιας συνοριακής πόλης, πυροδοτώντας τους φόβους για περαιτέρω απώλειες αμάχων που έχουν βρει καταφύγιο εκεί.

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις το Ισραήλ επιμένει στην αναγκαιότητα μιας χερσαίας εισβολής στη Ράφα, όπου υποστηρίζει ότι εκεί υπάρχουν τέσσερα τάγματα της Χαμάς.

Μάλιστα, το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να προχωρήσει στην επιχείρηση στη Ράφα και χωρίς την υποστήριξη των συμμάχων του.

«Τα τανκς προχώρησαν σήμερα το πρωί δυτικά της οδού Salahuddin στις γειτονιές της Brazil και της Jneina. Βρίσκονται στους δρόμους εντός της κατοικημένης περιοχής και υπάρχουν συγκρούσεις», είπε ένας κάτοικος στο Reuters.

Παλαιστίνιοι κάτοικοι της δυτικής Ράφα δήλωσαν αργότερα ότι μπορούσαν να δουν καπνό να υψώνεται πάνω από τις ανατολικές γειτονιές και να ακούσουν τον ήχο εκρήξεων από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί είναι και η ανακοίνωση του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία σχεδόν 450.000 άμαχοι έχουν εκτοπιστεί από τη Ράφα από τότε που το Ισραήλ έδωσε εντολή στις 6 Μαΐου για την εκκένωση.

«Σχεδόν 450.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί διά της βίας από τη Ράφα από τις 6 Μαΐου», οι οποίοι «είναι εξαντλημένοι, πεινασμένοι και συνεχώς φοβισμένοι», έγραψε η Unrwa στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, χωρίς να διευκρινίζει πού πήγαν αυτοί οι εκτοπισμένοι, σε άλλα σημεία της Ράφας ή εκτός της πόλης, η οποία φιλοξενεί σύμφωνα με τον ΟΗΕ 1,4 εκατ. ανθρώπους.

«Πουθενά δεν υπάρχει ασφάλεια. Μια άμεση εκεχειρία είναι η μοναδική ελπίδα» αναφέρει χαρακτηριστικά η υπηρεσία του ΟΗΕ, σε μια ακόμα έκκληση τερματισμού των εχθροπραξιών.



