Φρουρούμενος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο 42χρονος που κατηγορείται ότι, το το πρωί της περασμένης Παρασκευής, μαχαίρωσε την 39χρονη σύζυγό του στη δυτική πλευρά της πόλης, στο Ωραιόκαστρο

Ο 42χρονος φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας καθώς κατανάλωσε χάπια και γι' αυτό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ήδη, όμως, η ανακρίτρια είχε εκδώσει ένταλμα εις βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη.

Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του θα κληθεί να απολογηθεί στην ανακρίτρια.

Η αιματηρή επίθεση έγινε μέσα στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου, όταν μετέφερε την παθούσα στη δουλειά της.

Όπως κατήγγειλε η ίδια, έπειτα από καβγά, ο σύζυγός της τη μαχαίρωσε στο λαιμό και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

