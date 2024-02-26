Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη ο 42χρονος που μαχαίρωσε τη σύζυγό του στο Ωραιόκαστρο – Προσπάθησε να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας με χάπια

astynomia

Φρουρούμενος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο 42χρονος που κατηγορείται ότι, το το πρωί της περασμένης Παρασκευής,  μαχαίρωσε την 39χρονη σύζυγό του στη δυτική πλευρά της πόλης, στο Ωραιόκαστρο 

Ο 42χρονος φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας καθώς κατανάλωσε χάπια και γι' αυτό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ήδη, όμως, η ανακρίτρια είχε εκδώσει ένταλμα εις βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη.

Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του θα κληθεί να απολογηθεί στην ανακρίτρια.

Η αιματηρή επίθεση έγινε μέσα στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου, όταν μετέφερε την παθούσα στη δουλειά της.

Όπως κατήγγειλε η ίδια, έπειτα από καβγά, ο σύζυγός της τη μαχαίρωσε στο λαιμό και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη σύλληψη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark