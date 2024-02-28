Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Πάνος Γαρουφαλιάς, στη μία τα ξημερώματα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, βρέθηκε πρώτος στο σημείο της τραγωδίας και περιέγραψε στην εκπομπή Αταίριαστοι τις πρώτες στιγμές.

«Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μέσα σε αυτά τα στραπατσαρισμένα βαγόνια και άμορφες μάζες σιδερικών υπάρχουν ζωντανοί άνθρωποι» είπε όταν αντίκρισε την εικόνα των τρένων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Είχαμε πληροφορίες για νεκρούς, αλλά δεν μπορούσαμε ακόμη να τις μεταδώσουμε καθώς δεν ήταν διασταυρωμένες. Αρχίσαμε και μετρούσαμε ποιοι θα βγουν νεκροί και ποιοι ζωντανοί. Οι άνθρωποι που είδαμε δεν μπορούσαν να περιγράψουν από το σοκ αυτό που είδαν μπροστά στα μάτια τους» ανέφερε σήμερα.

«Μετά τις δύο ώρες αφού μεταδίδαμε συνεχώς, αλλάξαμε σημείο, ανεβήκαμε στη γέφυρα, πήγαμε σε εξώστη και εκεί φάνηκε το μέγεθος της τραγωδίας, είδαμε και τις δύο αμαξοστοιχίες, πώς είχαν εκτροχιαστεί τα βαγόνια, εκεί είδαμε όλο το κακό μπροστά μας. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν στο σημείο άρχισαν να καταφτάνουν οι συγγενείς» θυμήθηκε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.