Σακελλαροπούλου για Τέμπη: Η οδύνη παραμένει αμείωτη και τα ερωτήματα δίχως απάντηση

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δήλωσε πως «ένα χρόνο μετά, η τραγωδία των Τεμπών πληγώνει και θυμώνει την κοινωνία», προσθέτοντας μεταξύ άλλων πως «η οδύνη παραμένει αμείωτη και τα ερωτήματα δίχως απάντηση. Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των θυμάτων, των τραυματιών, των επιβατών που έζησαν την φρίκη εκείνης της νύχτας».

Ολόκληρη η δήλωση της ΠτΔ

Ένα χρόνο μετά, η τραγωδία των Τεμπών πληγώνει και θυμώνει την κοινωνία. Η οδύνη παραμένει αμείωτη και τα ερωτήματα δίχως απάντηση. Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των θυμάτων, των τραυματιών, των επιβατών που έζησαν την φρίκη εκείνης της νύχτας. Τα λόγια δεν μπορούν να επουλώσουν το τραύμα. Χρέος της Πολιτείας είναι η απόδοση της ευθύνης και η μέριμνα για να μη ζήσει ποτέ ξανά η χώρα μας ένα τέτοιο πλήγμα στην ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.