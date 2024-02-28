Την τύχη με το μέρος του είχε ένας ηλικιωμένος άνδρας, σε χωριό του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά, ο οποίος δέχθηκε... αδέσποτα σκάγια από κυνηγετικό όπλο, στα καλά καθούμενα.

Ο 79χρονος, βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του και ασχολούνταν με δουλειές, όταν άκουσε έναν πυροβολισμό και ένιωσε ένα έντονο κάψιμο στο πίσω μέρος του γοφού του.

Επρόκειτο τα σκάγια που δέχθηκε από άγνωστο - μέχρι στιγμής άτομο, που είτε έριχνε μπαλωθιές σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, είτε ίσως από κάποιον που κυνηγούσε στην περιοχή και του έριξε κατά λάθος.

Ο άτυχος άνδρας, διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βάμου και από εκεί στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

