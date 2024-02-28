Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν πριν από ακριβώς έναν χρόνο στο σιδηροδρομική δυστύχημα στα Τέμπη, τίμησε η Βουλή, με το σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης στην ολομέλεια να τηρεί ενός λεπτού σιγή.

«Ως εθνική αντιπροσωπεία πενθούμε. Θρηνούμε την απώλεια 57 συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους αδόκητα και τόσο άδικα. Αγαπητές και αγαπητοί η σημερινή μέρα μας υπενθυμίζει τον όρκο που δώσαμε ως βουλευτές και τη δέσμευση που αναλάβαμε ως εθνική αντιπροσωπεία λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα: Δέσμευση για διάγνωση, απόδοση ευθύνης και διόρθωση των διαχρονικών παθογενειών». Ο ίδιος επισήμανε πως ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, αλλά το χρέος τον 300 βουλευτών αδιαπραγμάτευτο: «Πρέπει να χυθεί άπλετο φως. Να υπάρξει ταχύτερη και αντικειμενική κρίση. Οφείλουμε να αφήσουμε απερίσπαστη τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Μετά την ολοκλήρωση του ενός λεπτού, βουλευτές από τα έδρανα φώναξαν «δεν θα τους ξεχάσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.