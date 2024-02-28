Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απομάκρυνσης των προβληματικών τμημάτων του ανατολικού στεγάστρου του Παγκρητίου Σταδίου, που είχε υποστεί ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Ειδικότερα, όπως είχε προγραμματιστεί, απομακρύνθηκαν 1.500 τ.μ. στεγάστρου ενώ για την ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών, έγινε αποκατάσταση και ενίσχυση της μετόπης του εναπομείναντος στεγάστρου. Η Διοίκηση του Σταδίου εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, με την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών και των εργαζομένων να παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, την Τρίτη 27/2 πραγματοποιήθηκε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της «Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ» και έπειτα από τις σχετικές εισηγήσεις και την Τεχνική Έκθεση των μηχανικών, αποφασίστηκε να κατατεθεί εκ νέου αίτηση χορήγησης άδειας για το κεντρικό γήπεδο και τις κερκίδες στην Περιφέρεια Κρήτης. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στο Παγκρήτιο Στάδιο θα λειτουργούν κανονικά οι εσωτερικοί χώροι (χώροι άθλησης, δημοτικό γυμναστήριο, δημοτικό κολυμβητήριο και γραφεία) καθώς και το βοηθητικό γήπεδο. Η είσοδος όπως και η στάθμευση των οχημάτων για όλες τις δραστηριότητες θα γίνεται από τη Θύρα 1, στη δυτική πλευρά του Σταδίου.

