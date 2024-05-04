Σε ηλικία 51 ετών έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βέροια και ο θάνατός του επήλθε από ανακοπή καρδιάς.

Η είδηση του θανάτου του που έγινε γνωστή μεταξύ των συναδέλφων του, που βρισκόταν σε εντεταλμένη υπηρεσία στα μέτρα του Επιταφίου και έχει σοκάρει σε πανελλήνιο επίπεδο όσους τον γνώριζαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος δεν πήγε στην εκκλησία για την Ακολουθία του Επιταφίου και προτίμησε να ξαπλώσει. Όταν η οικογένειά του γύρισε από την περιφορά του Επιταφίου, τον βρήκε νεκρό.

Είχε υπηρετήσει ως αποσπασμένος και στο νομό Έβρου, ερχόταν συχνά στην περιοχή μας λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης, ενώ είχε και συνεχή παρουσία στα τοπικά ΜΜΕ του νομού μας, για θέματα που αφορούσαν τα προβλήματα των συναδέρφων του οι οποίοι υπηρετούν στην περιοχή.

Ο Παναγιώτης Χαρέλας ήταν παντρεμένος με αστυνομικό και έχουν τρία παιδιά.

