Της Ιωάννας Μάνδρου

Για πρώτη φορά η ηγεσία της Δικαιοσύνης, πρόεδρος και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με κοινή ανακοίνωση τους, κατηγορηματικά διαψεύδουν δημοσιεύματα για παραλείψεις και καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Με θεσμική επίκληση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα και η εισαγγελέας Γεωργία Αδειλίνη, όχι μόνον διαψεύδουν δημοσιεύματα περί παραλείψεων στις δικαστικές έρευνες για τα Τέμπη καθώς και επικρίσεις που διατυπώθηκαν εναντίον της ίδιας της εισαγγελέως του ανωτάτου δικαστηρίου, αλλά παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τις δικαστικές διαδικασίες για την δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών.

Οπως αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση τους, η ανάκριση έχει ήδη ολοκληρωθεί σε χρόνο πολύ σύντομο, 31άτομα συνολικά έχουν ποινικά διωχθεί ως υπεύθυνοι του τραγικού δυστυχήματος, ενώ υπογραμμίζουν, ότι η δίκη για τους υπευθύνους θα διεξαχθεί σύντομα.

Ειδικότερα στην κοινή ανακοίνωση τους πρόεδρος και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μεταξύ άλλων υπογραμμίζουν. «Αποκρούοντας, με όλη μας τη δύναμη, τα ανωτέρω παραπειστικά δημοσιεύματα, που μοναδικό σκοπό έχουν να πλήξουν τους θεσμούς της Χώρας μας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν αλλότρια συμφέροντα, τονίζουμε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς επιτελούν το έργο τους, έργο τιτάνιο, με απόλυτη αφοσίωση, μη φειδόμενοι κόπου και προσωπικών θυσιών, κατά τρόπο ανεπίληπτο, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται, σύντομα, η κυρία ανάκριση, ένα χρόνο περίπου μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, στο πλαίσιο της οποίας, έχουν καταστεί κατηγορούμενοι 31 άτομα, μέχρι στιγμής και να διαφαίνεται η σε σύντομο χρόνο εκδίκαση της υπόθεσης, ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου. Η πολυσυζητημένη ποινική ή άλλη ευθύνη των πολιτικών προσώπων ερευνάται από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώπιον της οποίας έχει διαβιβαστεί η δικογραφία, σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης Υπουργών, όπως ορίζει το Σύνταγμα της Χώρας».

Και συνεχίζουν: «Διαβεβαιώνουμε τους παθόντες και τους συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος, αλλά και το σύνολο των πολιτών ότι οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς έχουν αποδείξει ότι, χειριζόμενοι βαρύτατες υποθέσεις, επιτελούν το έργο τους, με βαθιά αίσθηση του καθήκοντος, με σθένος, ανεξαρτησία, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και με απόλυτο σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, οι κανόνες δικαίου της ημεδαπής έννομης τάξης και το ενωσιακό δίκαιο».

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου

Η Πρόεδρος και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ως εκπροσωπούσες τους Έλληνες δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, θεωρούν υποχρέωσή τους, κατά τον δεδομένο, κρίσιμο για τον θεσμό της Δικαιοσύνης, χρόνο, να δηλώσουν τα εξής:

Δημοσιεύματα και ανακοινώσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας, μέσω των Μ.Μ.Ε., στρέφονται κατά της Ελληνικής Δικαιοσύνης και των λειτουργών της, προσάπτοντας αδιαφορία και πλημμέλειες στη δικαστική αντιμετώπιση της «τραγωδίας των Τεμπών».

Στα πιο πρόσφατα, μάλιστα, η Ελληνική Δικαιοσύνη φέρεται να μην ενεργεί αυτοβούλως, αλλά να «σύρεται» να πράξει το χρέος της ως προς το πολύνεκρο αυτό δυστύχημα από την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, η οποία κάλεσε, δήθεν εσπευσμένα, στο Στρασβούργο τον Έλληνα Εντεταλμένο Ευρωπαίο Εισαγγελέα, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την πορεία της σχετικής έρευνας. Στην υποτιθέμενη αυτή κίνησή της αποδόθηκε, μάλιστα, ως αποτέλεσμα των υποδείξεών της, η ποινική δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας σε υπόθεση σχετική με την πιο πάνω τραγωδία. Το ψευδές των ανωτέρω δηλώσεων, που αποκλειστικό σκοπό έχουν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των παθόντων και πενθούντων εκ του ως άνω τραγικού ατυχήματος, αλλά και του συνόλου των πολιτών στην Ελληνική Δικαιοσύνη, συνάγεται από το γνωστό στους ασχολούμενους με τη νομική επιστήμη δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται με την έρευνα και δίωξη σοβαρών εγκλημάτων, που στρέφονται, αποκλειστικά και μόνον, κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Των ανωτέρω δηλώσεων και δημοσιευμάτων προηγήθησαν άλλα, τα οποία επιχείρησαν να «παραποιήσουν» την εικόνα και το έργο της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και να την εμφανίσουν, επιεικώς, ως «αφελή», που αδυνατεί να κατανοήσει τη σοβαρότητα της υποθέσεως και δεν ενδιαφέρεται για την απονομή της Δικαιοσύνης σε μια υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει και συνεχίζει να συγκλονίζει το Πανελλήνιο.

Αποκρούοντας, με όλη μας τη δύναμη, τα ανωτέρω παραπειστικά δημοσιεύματα, που μοναδικό σκοπό έχουν να πλήξουν τους θεσμούς της Χώρας μας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν αλλότρια συμφέροντα, τονίζουμε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς επιτελούν το έργο τους, έργο τιτάνιο, με απόλυτη αφοσίωση, μη φειδόμενοι κόπου και προσωπικών θυσιών, κατά τρόπο ανεπίληπτο, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται, σύντομα, η κυρία ανάκριση, ένα χρόνο περίπου μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, στο πλαίσιο της οποίας, έχουν καταστεί κατηγορούμενοι 31 άτομα, μέχρι στιγμής και να διαφαίνεται η σε σύντομο χρόνο εκδίκαση της υπόθεσης, ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου. Η πολυσυζητημένη ποινική ή άλλη ευθύνη των πολιτικών προσώπων ερευνάται από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώπιον της οποίας έχει διαβιβαστεί η δικογραφία, σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης Υπουργών, όπως ορίζει το Σύνταγμα της Χώρας.

Διαβεβαιώνουμε τους παθόντες και τους συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος, αλλά και το σύνολο των πολιτών ότι οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς έχουν αποδείξει ότι, χειριζόμενοι βαρύτατες υποθέσεις, επιτελούν το έργο τους, με βαθιά αίσθηση του καθήκοντος, με σθένος, ανεξαρτησία, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και με απόλυτο σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, οι κανόνες δικαίου της ημεδαπής έννομης τάξης και το ενωσιακό δίκαιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.