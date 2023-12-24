Έλληνας εκδρομέας εγκλωβισμένος στην Πράγα στον ΣΚΑΪ: «Μείναμε 17 ώρες μέσα στο πούλμαν»

Για την απίστευτη ταλαιπωρία που έζησαν χθες περίπου 100 Θεσσαλονικείς επιβάτες 2 τουριστικών πούλμαν - οι οποίοι έμειναν όλη τη νύχτα εγκλωβισμένοι εν μέσω χιονοθύελλας για περισσότερες σε αυτοκινητόδρομο της Τσεχίας, μίλησε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ επιβάτης του πούλμαν.

«Μείναμε εγκλωβισμένοι στο πούλμαν, μέσα στα χιόνια για περισσότερες από 17 ώρες» δήλωσε ο κος Σάκης.

Τα πούλμαν ακινητοποιήθηκαν στο δρόμο που οδηγεί από την Πράγα στη Βιέννη, 98 χλμ έξω από την Πράγα. Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χρειάζονταν τα φάρμακά τους.

Οι Ελληνες εκδρομείς είχαν μείνει χωρίς φαγητό και νερό και πέρασαν δύσκολες ώρες.

Τελικά, μετά από 17 ώρες και με την συνδρομή της ελληνικής πρεσβείας, εκχιονιστικό έφτασε τα ακινητοποιημένα πούλμαν, άνοιξε τον δρόμο και οι εκδρομείς έφτασαν εξουθενωμένοι στον προορισμό τους.

Με πληροφορίες και υλικό από το ThessToday

Πηγή: skai.gr

