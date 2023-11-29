Την επόμενη εβδομάδα θα υποβληθεί σε εγχείρηση ο 21χρονος Γεράσιμος – Ιάσονας από τον Βόλο, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, στα Τέμπη.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας, κ. Λουκάς Αποστολίδης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών από τον εφέτη ανακριτή.

Ο 21χρονος πολυτραυματίας δίνει τιτάνιες μάχες για να κρατηθεί στη ζωή και παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο Γεράσιμος επέστρεφε το βράδυ του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει.

Ο φοιτητής φέρεται να εκτοξεύτηκε στα χωράφια, όπου εκεί τον εντόπισαν αναίσθητο οι διασώστες.

