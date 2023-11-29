Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τέμπη: Ο 21χρονος Γεράσιμος συνεχίζει να παλεύει – Μπαίνει στο χειρουργείο την επόμενη εβδομάδα 

Ο  21χρονος πολυτραυματίας δίνει τιτάνιες μάχες για να κρατηθεί στη ζωή και παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

γερασιμος βολος τεμπη

Την επόμενη εβδομάδα θα υποβληθεί σε εγχείρηση ο 21χρονος Γεράσιμος – Ιάσονας από τον Βόλο, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023στα Τέμπη.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας, κ. Λουκάς Αποστολίδης,  ο οποίος βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών από τον εφέτη ανακριτή. 

Ο  21χρονος πολυτραυματίας δίνει τιτάνιες μάχες για να κρατηθεί στη ζωή και παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. 

Ο Γεράσιμος επέστρεφε το βράδυ του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει.

 Ο φοιτητής φέρεται να εκτοξεύτηκε στα χωράφια, όπου εκεί τον εντόπισαν αναίσθητο οι διασώστες. 

Πηγή: larissanet.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τέμπη Δυστύχημα τρένο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark