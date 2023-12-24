Tο Up Stories κάνει την ανασκόπηση της χρονιάς με τα μοναδικά Drone βίντεο για τα γεγονότα που συγκλόνησαν την Ελλάδα το 2023.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς ήταν το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με συνολικά 57 νεκρούς εκ των οποίων τα περισσότερα θύματα ήταν νέα σε ηλικία καθώς επέστρεφαν για τις σπουδές τους στην Θεσσαλονίκη από το τριήμερο της Αποκριάς.

Το καλοκαίρι στιγματίστηκε από τις ακραίες υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ που σημειώθηκαν στην χώρα μας και στην συνέχεια από τις μεγάλες φωτιές σε Ρόδο, Αττική και Έβρο. Με την τελευταία να χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη σε έκταση στην σύγχρονη ιστορία της χώρας μας.

Ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας βιβλικών καταστροφών καθώς η κακοκαιρία Daniel προκαλεί αρχικά τεράστιες καταστροφές στην πόλη του βόλου και στην συνέχεια μετατρέπει τον κάμπο της Θεσσαλίας, μέρος της πόλης της Λάρισας καθώς και τα χωριά Παλαμάς, Βλοχός και Μεταμόρφωση σε μια απέραντη λίμνη ενώ η Λίμνη Κάρλα πενταπλασιάζει το μέγεθος της με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα να είναι μέχρι και σήμερα κάτω από τον νερό.

