Περίπου εκατό τουρίστες απομακρύνονται εσπευσμένα από τη Νέα Καληδονία

Περίπου εκατό τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη Νέα Καληδονία, γαλλικό αρχιπέλαγος στον Ειρηνικό βυθισμένο εδώ και πάνω από μια εβδομάδα σε πολιτική κρίση και κρίση ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόσωπος του γαλλικού κράτους.

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία άρχισαν χθες Τρίτη πτήσεις επαναπατρισμού υπηκόων τους που παγιδεύτηκαν εκεί όταν ξέσπασαν, την περασμένη εβδομάδα, βίαιες ταραχές με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο χωροφύλακες.

«Περίπου εκατό τουρίστες πλέον επέστρεψαν στις πατρίδες τους χάρη σε πτήσεις μισθωμένων αεροσκαφών που οργάνωσαν οι αρχές (των χωρών) τους», ανέφερε σήμερα ο Ύπατος Επίτροπος της Δημοκρατίας Λουί Λεφράν.

Οι πτήσεις του είδους θα συνεχιστούν ωσότου ανοίξει ξανά το διεθνές αεροδρόμιο La Tontouta, που θα παραμείνει κλειστό ως το Σάββατο, διευκρίνισε.

Η νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη «ήταν πιο ήρεμη από την προηγούμενη», παρότι ξέσπασαν «δυο πυρκαγιές» στη Νουμεά, πρόσθεσε ο Ύπατος Επίτροπος.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται αύριο Πέμπτη στη Νέα Καληδονία, όπου αναγγέλθηκε ότι θα αναπτυχθεί «αποστολή», οι λεπτομέρειες για την οποία παραμένουν ως αυτό το στάδιο ασαφείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

