Έγραψαν τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Φωτογραφίες

Διαδηλωτές έγραψαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των 57 θυμάτων που επέβαιναν στη μοιραία αμαξοστοιχία 

Αγνωστος Στρατιώτης

Τα ονόματα των 57 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, έγραψαν διαδηλωτές μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα. 

συνταγμα

συνταγμα

