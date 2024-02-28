Τα ονόματα των 57 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, έγραψαν διαδηλωτές μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.
