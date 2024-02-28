Νέος γύρος επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας, αυτή τη φορά στην Πανεπιστημίου, όταν ομάδα πέταξε μολότοφ στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Πανεπιστημίου.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε η «Αύρα» στην Πανεπιστημίου που έκανε ρίψη νερού. Η ομάδα των διαδηλωτών που συγκρούστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις μετακινήθηκε προς την περιοχή των Εξαρχείων, όπου ξεκίνησε «κλεφτόπολεμο» με τους αστυνομικούς.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, λίγο πριν την έναρξη των πορειών, περίπου στις 10:20 το πρωί, αστυνομικοί συνέλαβαν 4 άτομα, καθώς κατά την διάρκεια ελέγχου, που τους έγινε στην συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βουκουρεστίου, βρέθηκαν μέσα σε σακίδια που είχαν 10 μολότοφ και αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Επιπρόσθετα συνελήφθησαν ακόμα δύο άτομα, που φέρονται να επιτέθηκαν με μολότοφ σε αστυνομικούς, ενώ έγιναν και 6 προσαγωγές ατόμων.



Η ένταση μεταφέρεται στα στενά των Εξαρχείων.

Νωρίτερα επεισόδια σημειώθηκαν στο Σύνταγμα, όταν ομάδα ατόμων προερχόμενη από τη βασιλίσσης Σοφίας, αποκολλήθηκε από την πορεία και έφτασε μπροστά από τη Βουλή, όπου έριξε μολότοφ στον προαύλιο χώρο.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί απάντησαν με τη ρίψη χημικών, ενώ η ομάδα τράπηκε σε φυγή.

Διμοιρίες των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί γύρω από τη Βουλή.

Νωρίτερα η μεγάλη πορεία στο πλαίσιο της απεργίας που προκήρυξη ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και το ΠΑΜΕ χωρίστηκε στα δύο: το ένα τμήμα της έφτασε μέχρι το Σύνταγμα και το δεύτερο κατευθύνθηκε μέχρι τα γραφεία της Hellenic Train, στην αρχή της λεωφόρου Συγγρού.

Εκεί οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν για λίγη ώρα και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τους 20.000.

Πηγή: skai.gr

