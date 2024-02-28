Θεσσαλονίκη: Κρέμασαν «αιματοβαμμένη» σημαία έξω από τον ΟΣΕ

Μία ελληνική σημαία με κόκκινες μπογιές που συμβολίζει το αίμα των θυμάτων της φονικής σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη καθηλώνει τα βλέμματα έξω από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

«Το αίμα κυλάει, εκδίκηση ζητάει», φωνάζουν φοιτητές στην πορεία έξω από τον ΟΣΕ.

Έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό υπάρχουν στεφάνια στη μνήμη των 57 θυμάτων, ενώ εντός του κτηρίου πολίτες έχουν αφήσει λουλούδια κι έχουν ανάψει κεράκια για τις ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα στην εθνική τραγωδία των Τεμπών.

