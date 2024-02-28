Λογαριασμός
Λάρισα: Συγκίνηση στην πλατεία ΟΣΕ όπου κατέληξε η πορεία για τα Τέμπη - Αποκάλυψαν το μνημείο για τους 57 νεκρούς (φωτό – βίντεο)

Μια πλακέτα αφιερωμένη στα 57 θύματα που χάθηκαν άδικα στο δυστύχημα στα Τέμπη με την επιγραφή «Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα».

Στην πλατεία του ΟΣΕ κατέληξε το μεσημέρι της Τετάρτης, 28ης Φεβρουαρίου, η μεγαλειώδης πορεία για τον ένα χρόνο από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που ξεκίνησε από την Κεντρική πλατεία Λάρισας με μεγάλη συμμετοχή.

Εκεί πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, όπως είχε ανακοινώσει το Εργατικό Κέντρο Λάρισας.

Μια πλακέτα αφιερωμένη στα 57 θύματα, στην πλειοψηφία τους νέα, που χάθηκαν άδικα εν μία νυκτί, με την επιγραφή «Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα».

Ιδιαίτερη συγκίνηση επικράτησε κατά την διάρκεια του τραγουδιού «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», ενώ υψώθηκε πανό με τα ονόματα των αδικοχαμένων.

