Επεισόδια είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια των πορειών για την μαύρη επέτειο των Τεμπών.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, πέταξαν βόμβες μολότοφ κατά των δυνάμεων τον ΜΑΤ. Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν στις οδούς Ιασωνίδου, Εγνατία και Π.Π. Γερμανού.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε χρήση χημικών και σε ρίψεις κρότου λάμψης.

Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα και έξω από τον ΟΣΕ, όπου άτομα πέταξαν μπογιές, πέτρες και δεκάδες μολότοφ κατά των δυνάμεων των ΜΑΤ οι οποίες προχώρησαν σε χρήση χημικών.

Η ένταση συνεχίστηκε και έξω από το Διοικητήριο, όπου κατέληξε η πορεία, όταν διαδηλωτές έριξαν βόμβες μολότοφ και οι αστυνομικοί τους απώθησαν με καπνογόνα.

Η πορεία έληξε και διάφορα τμήματά της κινήθηκαν προς το κέντρο της πόλης, όπου και συνεχίζουν τη διαμαρτυρία.

Στην οδό Μοναστηρίου, κάδοι έχουν πάρει φωτιά.

Χιλιάδες διαδηλωτές, εργατικά σωματεία, φοιτητές, μαθητές, νέες, νέοι βγήκαν στους δρόμους της πόλης έναν χρόνο μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Η πορεία ξεκίνησε από την Εγνατία στο ύψος του αγάλματος Βενιζέλου.

Μάλιστα, νωρίτερα κατά τη διάρκεια της πορείας άγνωστοι πέταξαν μπογιές σε βιτρίνες καταστημάτων.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό στα οποία αναγραφόταν: «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Να αποδοθούν ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη. Στοπ στην ακρίβεια. Τώρα συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις μισθών», αναφέρει το κεντρικό πλακάτ της συγκέντρωσης. «Στέρεψαν τα δάκρυα και έγιναν οργή, το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί» αναγράφεται κεντρικό πανό της διαδήλωσης.

Λίγο νωρίτερα, διανομείς της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το άγαλμα Βενιζέλου, εκεί όπου ενσωματώθηκαν με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και αγρότες που διαδηλώνουν στα μπλόκα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονία.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ,Thestival.gr, ΤhessToday

