Η Καθημερινή: Νέα βίντεο και ηχητικά από το μοιραίο δρομολόγιο των Τεμπών

Ένας χρόνος έχει περάσει από το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της χώρας που κόστισε τη ζωή σε 57 επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity 62 στα Τέμπη. Καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, οι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν λάθη και παραλείψεις, κυρίως το διάστημα προτού η έρευνα ανατεθεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή. Η άμεση ολοκλήρωση της ανάκρισης θα επιτρέψει την έναρξη της δίκης, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένες για τον σκοπό αίθουσες, στα ΤΕΙ Λάρισας.

Η μυρωδιά του θανάτου

«Ουρλιαχτά και φωνές έρχονταν από παντού, μέσα και έξω από τα βαγόνια, κόσμος εκλιπαρούσε για βοήθεια, για τη ζωή του και οι φωτιές διάσπαρτες μπροστά στα μάτια μου, μαζί με μια μυρωδιά περίεργη, που τότε δεν ήμουν σίγουρος τι ήταν αλλά μου έφερνε ζάλη και πανικό, τώρα μπορώ να πω με σιγουριά ότι ήταν η μυρωδιά του θανάτου και της καμένης σάρκας».

Μαρτυρίες σαν αυτή του 21χρονου από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επέζησε τραυματίας από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έχουν αποτυπωθεί στις μηνυτήριες αναφορές που κατατέθηκαν από θύματα και συγγενείς θυμάτων, τους μήνες που ακολούθησαν του τραγικού δυστυχήματος.

Στα βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα σήμερα η «Κ» -ορισμένα για πρώτη φορά- διακρίνεται το Intercity 62 πριν και μετά τη σύγκρουση, αλλά και η έκρηξη που ακολούθησε. «Το μεγάλο θερμικό φορτίο σε συνδυασμό με την άγνωστη καύσιμη ύλη δημιούργησε έντονη πυρκαγιά, που ξεκίνησε από το βαγόνι του κυλικείου και μεταδόθηκε στο επιβατικό βαγόνι Β2», αναφέρεται στο κείμενο συμπερασμάτων της «Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών-ΕΔΑΠΟ», με ημερομηνία Ιούλιος 2023.

Ξυλόλιο

Από έγγραφα που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία προκύπτει ότι στο σημείο ανιχνεύτηκε η χημική ουσία ξυλόλιο, ένας εύφλεκτος χημικός διαλύτης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή χρωμάτων, αλλά και τη νόθευση καυσίμων. Η συγκεκριμένη χημική ουσία ανιχνεύτηκε, παρά το γεγονός ότι τα συντρίμμια είχαν απομακρυνθεί από το σημείο της σύγκρουσης και ο χώρος είχε καλυφθεί με χαλίκι.

Τον Αύγουστο σε υπόμνημα προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ορισμένοι συγγενείς θυμάτων έθεσαν μια σειρά από ερωτήματα ζητώντας απαντήσεις. «Γιατί αποκλείετε εκ προοιμίου τη μεταφορά παράνομου φορτίου από την εμπορική αμαξοστοιχία;», είναι το ένα από αυτά. Νομικοί κύκλοι ανέφεραν στην «Κ» ότι είναι πιθανό το ζήτημα της έκρηξης και πυρκαγιάς να διαχωριστεί από την κύρια δικογραφία, ούτως ώστε να μπορέσει να ερευνηθεί ενδελεχώς δίχως να καθυστερήσει η ολοκλήρωση της ανάκρισης γι’ αυτό καθαυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα και τα αίτια που το προκάλεσαν.

